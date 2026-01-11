為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍擬挑項目審預算 鍾佳濱以「健康檢查」神譬喻批：自欺欺人

    2026/01/11 14:59 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者林哲遠攝）

    民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者林哲遠攝）

    今年度中央總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬依照「預算法」先放行包括TPASS、治水、生育補助等部份新興計畫預算，其餘預算包含780億元國防預算恐將被丟包。民進黨團幹事長鍾佳濱今受訪時批評，此舉如去醫院健康檢查只做你要的、你沒問題的項目，根本自欺欺人。

    鍾佳濱指出，把預算區分成民眾比較有感的，或覺得民眾比較沒有需要的本來就大錯特錯，照這個分類總預算有哪一個是國家民眾不需要的，總預算規模3兆2000億每一項都是國家社會人民需要的。

    鍾佳濱比喻，藍白的做法就像，人生病了要去給醫院治療，醫生詢問：「你哪些部分需要幫你治療？」病人卻稱：「有關乎我生命危險的在幫我處理，其他不用檢查。」預算審查就像健康檢查一樣，一定是全面性的檢查，找出哪些是急迫、哪個地方政府所需要的等等。

    「難道預算審查就可以直接看項目來判斷嗎？」鍾佳濱直言，就像去醫院做健康檢查難道會跟醫生說「不會死人的項目不用幫我檢查」，若哪天沒檢查的部位出狀況，該找誰負責？你如果不去審查 怎麼知道它的重要性、迫切性、地方需求性呢？

    鍾佳濱重申，立法委員的職責就是要透過預算審查，去判斷每一個項目的重要性、迫切性、地方需求性，而不是用項目來分類決定，就如做健康檢查只做你要的、你沒問題的項目，可以確保你的健康嗎？這個這種健康檢查不就是自欺欺人。

