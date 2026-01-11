最硬戰區！民進黨彰化縣議員提名明起跑 這區7人全現任

下屆彰化縣議員10個選區2增1減後，應選55席，以首善之區「彰化選區」選情最為緊繃，堪稱一級戰區。（記者張聰秋攝）

今年選舉年，彰化縣五合一選舉年底登場；民進黨彰化縣黨部預計全縣10個選區共提名24席縣議員，並從明（12）日起至週五（16日）受理領表登記。黨部強調，若登記人數超過提名名額且協調不成，將啟動全民調初選，依排名定勝負。

縣黨部主委楊富鈞指出，提名過程將嚴格遵循黨內公平機制。若需進入協調階段，縣黨部會扮演「桶箍」角色凝聚共識；萬一溝通無果，則交由民調決勝負。

本屆縣議會共54席，下屆因新增1席山地原住民，總席次調整為55席，其中第一選區彰化區（彰化市、花壇、芬園）減1席，第四選區員林區（員林、大村、永靖）則增1席。民進黨本屆擁有17席，下屆規劃將席次衝高至24席。

目前各區中，又以首善之區「彰化選區」選情最為緊繃，堪稱一級戰區。該選區因席次縮水減至12席，參選者眾，火藥味濃；目前民進黨表態參選的7人均具現任身分，除了楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢、許雅琳5位縣議員拚連任，還有彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明轉換跑道回鍋參戰，人人皆有輸不得的壓力。

在性別比例方面，依黨中央規定，提名超過4席需含1席單一性別（女）保障名額。目前表態名單中僅許雅琳1名女性，若無其他女性競爭，許雅琳只要民調位居前5名即可穩獲提名；若民調前5名均為男性，則排名第5者將由許雅琳遞補。

政壇人士分析，彰化區是典型的強棒硬碰硬，轉戰議員的林世賢剛歷經縣長提名熱度，彰化市為其本命區，擁有地利優勢；芬園鄉長林世明雖本命區人口較少，但正積極搶攻彰化市與花壇票源。

現任男性選將實力不容小覷，楊子賢具新潮流系背景、口才與服務兼備；黃柏瑜形象優質，爸媽及太太都是牙醫師，具醫界背景支持；正國會體系的莊陞漢學歷亮眼，大學、研究所都是台大生，為立委黃秀芳核心幕僚，基層實力扎實；李成濟則曾任2屆花壇鄉長，口碑與形象俱佳。在女性保障1席的前提下，彰化區將呈現「6男搶4席」的殘酷對決，這場黨內廝殺已難以避免。

