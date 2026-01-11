為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台南市長初選最後衝刺日 台派團體：市長選林俊憲 立委挺陳亭妃

    2026/01/11 14:39 記者王俊忠／台南報導
    台獨聯盟台南分部與台派、地方文史工作者多人，十一日出面在台南市府前發表聯明聲明指民進黨台南市長初選要選擇立委林俊憲；立委陳亭妃可尋求立委六連霸，留在國會繼續服務、有機會挑戰正副院長大位。（記者王俊忠攝）

    台獨聯盟台南分部與台派、地方文史工作者多人，十一日出面在台南市府前發表聯明聲明指民進黨台南市長初選要選擇立委林俊憲；立委陳亭妃可尋求立委六連霸，留在國會繼續服務、有機會挑戰正副院長大位。（記者王俊忠攝）

    民進黨台南市長初選民調將從12日到14日一連3天晚上進行，在初選民調前的最後1天，台獨聯盟台南分部與多位地方台派、文史工作者出面在台南市府前發表聯合聲明，聲明主張「市長選擇林俊憲；立委支持陳亭妃」，盼陳亭妃能六連任立委、挑戰國會正副龍頭；台南市長就交給熟悉政策、與中央溝通無礙的林俊憲。

    台獨聯盟與台派、文史工作者聲明表示，擔心初選後造成台南民進黨內分裂加劇甚至脫黨參選情況，這樣將造成台南身為民主發展火車頭的地位不保，在這關鍵時刻，獨盟台南分部與台派團體、多位文史工作者，11日選在紀念台獨先行者鄭南榕的南市府前南榕大道旁發表3點共同聲明。

    1、是台派大團結，讓適合的人留在適合的位置，台南台派本土力量要大團結；2、是組成新台南隊，立委陳亭妃11日下午找來表現有爭議的王世堅站台，王敢說敢言的作為，可在混亂的立法院發揮抗衡的力道，同樣立委已五連霸的陳亭妃熟悉立院作業、傾聽民意身段柔軟，更適合留在國會為台南市民打拚。

    聯合聲明說，陳亭妃可尋求立委六連霸，有機會挑戰國會正副院長、成為第1位女性立院龍頭，因此呼籲「台南市長就交給熟悉政策、與中央溝通無礙的林俊憲」。陳亭妃是在地服務很好的民代；林俊憲擅長將問題形成法案政策、有大格局、大藍圖與前瞻性的市政規劃，是值得託付市政的市長人選。

    第3點是強烈呼籲「不脫黨參選」，呼籲在市長初選未勝出者絕對不能脫黨參選，並承諾全力支持勝出者角逐今年底台南市長大選，才不會讓得來不易的台灣民主淪喪。

    今天出席發表聯合聲明者，包括獨盟台南分部召集人鄭嘉勝、台江文化促進會前理事長吳銘福、常務監事陳金泉、台灣人權文化協會前理事長李建畿、台灣教授協會謝國煌教授、台灣南社副社長蔣為文教授、台南市李登輝民主協會前會長王壽國、台江十三佃文化工作室創辦人鄭新讚博士、台語童謠作家謝安通、白色恐怖政治受難者呂昱、優獨木偶劇團團長黃建霖。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播