為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    朱立倫任內推「萊爾校長舒壓球」卻滯銷 前團隊發聲：會持續熱賣

    2026/01/11 14:01 記者林欣漢／台北報導
    國民黨前主席朱立倫任內，為了籌措訴訟經費而義賣的「萊爾校長舒壓球」，至今呈現滯銷狀態。（資料照）

    國民黨前主席朱立倫任內，為了籌措訴訟經費而義賣的「萊爾校長舒壓球」，至今呈現滯銷狀態。（資料照）

    國民黨去年在各地抄黨員名冊、偽造罷免民進黨立委連署書的司法案件，據黨內估計，既有與未來持續支應的訴訟費用、罰金與賠償，總金額將上看億元。而國民黨前主席朱立倫任內，為了籌措訴訟經費而義賣的「萊爾校長舒壓球」，至今呈現滯銷狀態，如今還有3000多顆被放在黨部倉庫，銷不出去，讓國民黨行管會頭疼不已。對此，朱立倫子弟兵楊智伃等人成立的「風向123事」今日表示，「萊爾校長」的荒唐事蹟持續上演，相信「萊爾校長舒壓球」一定會持續熱賣。

    前國民黨中央先前曾說要籌措訴訟基金，但據黨內人士透露，根本沒有留下錢，而且先前為了籌措訴訟經費而義賣的「萊爾校長舒壓球」，至今呈現滯銷狀態。據了解，去年國民黨採購「萊爾校長舒壓球」花費不少錢，單顆成本將近300元，採購量約5000顆，如今還有3000多顆被放在黨部倉庫，銷不出去，讓國民黨行管會頭疼不知道該如何處理這些紓壓球。

    楊智伃表示，「風向123事」就是「萊爾校長」的製作團隊，現在看到黨有難，決定跳出來一起承擔，要一起幫忙賣「萊爾校長舒壓球」。去年推出舒壓球，就是在大罷免期間不畏困難及挑戰，也不怨天尤人，用創造力、行動力打造萊爾校長這個IP，首波舒壓球也銷售一空。

    楊智伃說，機會是靠自己的行動創造出來的，現在也會幫忙承擔販賣舒壓球，更相信國民黨的支持者會熱愛年輕人的行動力與戰鬥力，一定會支持年輕人的創意，「萊爾校長」的荒唐事蹟持續上演，相信「萊爾校長舒壓球」一定會持續熱賣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播