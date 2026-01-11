為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    小草粉專公佈選務人員個資判決出爐 四叉貓嘆：在台灣造謠成本真低

    2026/01/11 13:48 即時新聞／綜合報導
    網紅「四叉貓」劉宇提到知名小草粉專「邏輯思考x有一說一」李彥增的刑事判決為例，強調：「5萬+8萬+律師費+前科+筆電，就能在那段時間紛擾台灣。」（圖擷取自四叉貓臉書）

    網紅「四叉貓」劉宇今（11日）在臉書發文指出「在台灣造謠成本很低」，並以知名小草粉專「邏輯思考x有一說一」、同時也是「鬼針草」社團管理員之一的李彥增其刑事判決為例，四叉貓表示：「5萬+8萬+律師費+前科+筆電，就能在那段時間紛擾台灣。」

    四叉貓指出，李彥增於前年總統大選結束後，質疑選務人員唱票時作弊，所以李彥增把選務人員的照片、個資、工作場所、信箱等資訊全部公開，還到處發雞排宣傳這件事，揚言要那些選務人員在「台灣混不下去」。

    四叉貓提到，去年11月李彥增案刑事判決出爐，拘役50日、沒收筆電，可易科罰金5萬元，而這幾天這幾天刑事附帶的民事賠償也在司法網站公布，當時原告民事求償160萬，最後法官判李彥增需賠8萬元。

    四叉貓表示，從判決書中可以得知，李彥增否認犯行，且沒有跟被害人達成和解，判決書寫到：「犯後否認犯行，飾詞卸責，且迄未與告訴人A達成和解或賠償告訴人A所受損害，兼衡被告之犯罪手段、告訴人A因此所遭受之損害，及被告於原審審理時自承智識程度為大學畢業，在大陸做貿易業務，月收入約新臺幣5萬元到10萬元，需扶養父母及配偶之家庭生活狀況。」

    四叉貓坦言：「只能說在台灣造謠成本很低......5萬+8萬+律師費+前科+筆電，就能在那段時間紛擾台灣。」許多網友也留言：「嗆秋的時候發雞排，和解的時候裝清白。」、「造謠的成本是不是太低了。」、「嘴和手都很秋，但不想賠。」、「8萬太便宜了吧？」、「造謠罰的真少......」、「造謠成本這麼低，台灣要被謠言賣掉了」

