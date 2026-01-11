徐欣瑩首度公開澄清 強調禪定是「心靈的科學」

立委徐欣瑩今天正面跟坊間對她的「師姐」暱稱對決，強調她學的是科學，禪定就是心靈的科學。（記者黃美珠攝）

國民黨立委徐欣瑩從政幾十年，也禪修打坐幾十年，不論支持或不支持，坊間對她始終有「師姐」的戲稱，每到選舉，她的宗教信仰、跟妙天禪師之間的關係也成為另類的選戰隱形話題，今天她在湖口的新竹縣百工百業萬人誓師大會上直接揭開這層面紗，並以蘋果創辦人賈伯斯生前也做禪定為例，強調她學科學的人，而禪定就是一門心靈的科學，呼籲新竹縣民不要醜化禪修，貼上很多負面、侮辱性的標籤。

徐欣瑩說，每次到了選舉，她打坐、禪修總是被對手拿來醜化，貼很多負面標籤做侮蔑。事實上她所做的打坐和禪定，那是風靡全球中外歐美人士都非常喜歡的舒壓禪定，就連蘋果創辦人賈伯斯也在禪定，世界各國很多醫學院，包含哈佛醫學院也非常推崇，因為透過這樣的打坐禪定，可以讓人靜下來安定情緒。

她說自己是學科學的人，而禪定就是心靈的科學，對新竹縣政，她會用科學的腦來處理複雜的縣政，會用定力的心，來抗拒抵擋所有利益的誘惑。

她說，新竹縣需要的是法治與專業，絕對不是抹黑與口水，但每到選舉都有很多亂七八糟的抹黑、栽贓、貼標籤，請大家不要相信，不要讓新竹縣這片神聖的土地被抹黑口水所污染。

徐欣瑩強調，2026的縣長選舉絕不是要談論對某個個人的位子，而是新竹縣的勝利，就如今天很多為她站台的立委所說，新竹縣想要守住藍天，就要所有鄉親共同決定真正能打勝仗的人選。

立委徐欣瑩今天正面跟坊間對她的「師姐」暱稱對決，強調她學的是科學，禪定就是心靈的科學。（記者黃美珠攝）

