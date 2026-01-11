台南被笑窮？自籌比被拿來帶風向 南市府大喊不公

自籌比被拿來帶風向，台南市政府大喊不公。（記者王姝琇攝）

外界引用所謂「台南市自籌財源比例下降」數據，刻意操作為台南財政困難的原因，南市府今日回應，黃偉哲市長任內不僅福利增加且還債205億，外界惡意帶風向不僅斷章取義，更刻意忽略台南長期面對的結構性財政不公平。「台北把該給台南的稅都拿走了，然後再來嘲笑台南窮？」「把該還給台南的，還給台南，才是公平正義！」

南市府表示，在財劃法的水平分配公式下，統籌分配稅款以營利事業營業額為主要分配指標，而營業額計算竟是以公司登記所在地為準，因此台南長期面對大公司設廠在台南，繳稅卻繳給台北市，營業額也統統歸給台北市，污染留給南部，稅收卻歸北部？因此，在藍白強硬通過的新版財劃法，台南分得的統籌分配款仍為六都最低。「分配款高達1160億元的台北，嘲笑分配稅款只有508億元的台南窮！？」

南市府強調，黃偉哲任內7年來，在資源條件相對不利的情況，守住財政紀律、降低負債高達205億，同時擴大老人健保補助、長照、育兒與教育等多項福利政策。因為財劃法，台南被不公平對待仍能謹守財政紀律，這是值得肯定的治理成果。

更令人遺憾的是，在藍白立委強勢通過的新版財劃法，資源分配呈現「大者恆大」的結果，台南市獲得的統籌分配款仍是六都最低，原本就存在的落差不但沒有縮小，反而進一步拉大。

正因自籌能力在制度上長期被壓抑，台南更需要透過中央「計畫型補助」來補足城市發展與公共建設所需。台南財政等級降級，不是財政不佳，而是中央得以給台南更多補助。

