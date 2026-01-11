林為洲喊話國民黨工「公平公開」辦初選 才能打贏鄭朝方

前立委林為洲（左2）今天替爭取國民黨提名選竹縣縣長的立委徐欣瑩（右2）站台時公開呼籲國民黨「幹部們」辦黨內初選要公平、公正、公開。（記者黃美珠攝）

國民黨籍前新竹縣立委林為洲，今天替爭取提名參選2026竹縣縣長的同黨立委徐欣瑩站台且向國民黨「幹部們」喊話，強調國民黨正在辦初選，請「幹部們」大家都要公平、公開，大家才能夠團結勝選。在還沒推出候選人之前，所有黨工統統都要公平、公正，這樣將來提名後大家才能團結，因為民進黨對手是竹北市長鄭朝方，對方實力不弱，只有公平、公正、公開辦好初選，才能一起努力讓國民黨贏、讓徐欣瑩贏、讓新竹縣贏。

國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟說，縣黨部尊重林為洲的說法，但她也強調，縣黨部所有同仁都是保持著公平、公正、公開的態度輔選所有提名同志。

對於林為洲說法，民進黨在新竹縣將確定由鄭朝方披上戰袍迎戰，鄭朝方迄未回應，陳見賢陣營則說尊重大家的想法。

徐欣瑩今天在湖口中興夜市廣場舉辦全縣百工百業萬人誓師大會，同黨前立委林為洲站台替她助選說，國民黨湖口鄉黨部就在對面，現在還在辦初選，他請所有國民黨「幹部們」大家都要公平、公開，大家才能夠團結勝選。還沒推出候選人之前所有黨工統統都要公平、公正，這樣將來提名後大家才能團結。

他也提醒現場民眾，徐欣瑩要代表國民黨選贏縣長要過2關，第1關就是要爭取獲得黨內初選勝利，接著才是面對民進黨。他請大家要有危機意識，要努力繼續衝刺，黨內初選一定要「瑩」，新竹才會贏，也只有國民黨推出會贏的人才好輔選。

他還說，民進黨現在已差不多確定就是由竹北市長鄭朝方領軍參選下屆縣長，「對手不弱」、「年輕且竹北很多預算給他用」。他說鄭朝方辦了很多活動，且一直辦活動，所以國民黨一定要找出最強的人來贏得新竹縣。

前國民黨立委林為洲今天出席徐欣瑩的萬人誓師大會時，要求國民黨「幹部們」公平、公正、公開面對黨內初選，才能真正選出會幫國民黨打贏的人。（記者黃美珠攝）

