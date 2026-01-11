賴總統出席健康論壇 盼醫療、科技聯合成「護國群山」

賴清德總統認為，下一個有條件成為台灣護國群山一員的，就是醫療與科技結合所產生的產業。（記者方賓照攝）

台灣今年正式邁入超高齡化社會，賴清德總統今日上午出席諾貝爾大健康論壇，致詞時指出，醫療、科技產業強強聯手，將有機會成為台灣「護國群山」的一員，政府也透過健康台灣深耕計畫、AI新十大建設、「生技醫藥產業發展條例」等，希望促進人才培育與產業發展。

賴總統說，半導體、資通訊、ICT是台灣公認的「護國群山」，而他認為下一個有條件成為台灣護國群山一員的，就是醫療與科技結合所產生的產業，而近年來各界關注「智慧醫療」，必須先談「醫療」，再談「智慧」，最後才是「智慧醫療」。

國人平均壽命已經超過80歲，但不健康餘命達到8.4年。賴總統表示，總統府成立健康台灣推動委員會，並提出為期5年、總經費489億元的健康台灣深耕計畫，著重於人才培育、改善醫療環境、智慧醫療、社會責任等面向，首年智慧醫療領域相關案件計197件，金額達到29.4億元，盼增進臨床服務的效能。

賴總統說，政府也持續推動AI新十大建設，包含人才培育、國家算力中心、國家AI資料中心、資金投入等4項基本工作，聚焦矽光子、電子運算、機器人發展等3個重要關鍵，在2040年前培育50萬AI人才、幫助台灣至少100萬家中小微企業導入人工智慧，並打造全民智慧生活圈。

此外，賴總統提到，政府已在2021年重新修定「生技醫藥產業發展條例」，盼幫助我國生技醫療產業發展，對新藥研發、新劑型研發、高風險新醫療器材研發、再生醫療、精準醫療、數位或智慧醫療、智慧醫療創新創業平台等提供獎勵，如投資抵扣、股票報稅從優報稅等，希望促進研發與留才。

台灣眼視光醫學會理事長張朝凱表示，今年論壇聚焦於健康台灣深耕計畫4大範疇中的智慧醫療實踐與落地，希望針對眼視光醫學、美容抗衰老等可進行國際醫療的項目，導入智慧科技，優化照護流程，提升照護品質，優化醫療工作條件、人才培育、社會責任、醫療永續也相當重要，未來是重要討論議題。

賴清德總統今日上午出席諾貝爾大健康論壇。（記者方賓照攝）

台灣眼視光醫學會理事長張朝凱說，希望透過導入智慧科技，優化照護流程，提升照護品質。（記者方賓照攝）

