台南市長初選前最後車隊掃街衝刺 黃偉哲：顧電話挺林俊憲

爭取民進黨台南市長初選出線的立委林俊憲，11一日上午與南市長黃偉哲、多位黨內立委、議員與里長們從東區關帝殿出發進行初選前最後一天車隊掃街拜票。（記者王俊忠攝）

民進黨台南市長初選民調即將在1月12日至14日晚間進行3天，爭取在市長初選出線的立委林俊憲，今天上午進行民調前最後1天車隊遊行掃街拜票與下午在永康區的大型造勢活動。台南市長黃偉哲與黨內立委郭國文、賴惠員、林宜瑾與多位議員、里長都出面站台，營造團結勝選氣勢。

黃偉哲公開呼籲市民支持林俊憲在南市長初選民調出線、大家要顧電話、挺俊憲，讓林俊憲成為台南市下屆新市長，大家一起守電話並守護台南的民主與未來發展。

請繼續往下閱讀...

11日上午，林俊憲與競選團隊成員、台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員、林宜瑾及多位議員、里長、支持者齊聚在台南東區關帝殿，向關帝爺上香祈福、祈求林俊憲能在黨內初選出線。

林俊憲表示，他以車隊遊行進行掃街拜票，這次初選已經在大台南跑過兩遍，今天最後關鍵時刻進行市區車隊遊行，加深選民印象，請大家從明天起一連3天晚上在家顧電話、唯一支持林俊憲。

林俊憲也感謝所有立委、議員與里長、支持者等台南隊戰友的相挺，過去蔡英文、賴清德選總統時，在台南都選擇從關帝殿起步，因為關帝爺是正義的化身，他最後1天車掃、也選擇從關帝殿出發，希望市政能一棒接一棒，感謝黃偉哲市長對台南的建設與對他的支持，今年台南第1條捷運要動工了，他與黃市長有共同的理念與價值追求台南的持續發展。

林俊憲並說，賴清德總統曾對黃偉哲說會全力支持台南市政；他有能力向賴總統爭取最多的資源來建設台南，像國家主導的研究機構、計畫與重大投資案都以台南為優先，他能團結台南隊的力量爭取台南市長的勝利、與大家共同打拚，打造更美麗的台南市。

爭取民進黨台南市長初選出線的立委林俊憲，11日上午與南市長黃偉哲、多位黨內立委、議員與里長們從東區關帝殿出發進行初選前最後一天車隊掃街拜票。（記者王俊忠攝）

爭取民進黨台南市長初選出線的立委林俊憲，11日上午與南市長黃偉哲、多位黨內立委、議員與里長們從東區關帝殿出發進行初選前最後一天車隊掃街拜票，在出發前並向關帝爺上香祈福、祈求林俊憲初選能出線。（記者王俊忠攝）

爭取民進黨台南市長初選出線的立委林俊憲，11日上午從東區關帝殿出發進行初選前最後一天車隊掃街拜票。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法