    首頁 > 政治

    持續日夜不停搜救辛柏毅 軍方：新跡證都會公布

    2026/01/11 12:16 記者王錦義／花蓮報導
    上尉飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉周邊海域墜海失聯，海巡署、軍方截至今天仍持續不停的日夜派遣兵力進行搜尋。（海巡署提供）

    上尉飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉周邊海域墜海失聯至今。恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」昨提供線索指出，花蓮外海面疑出現油汙漂浮痕跡，已通報軍方，盼能為搜救進度帶來曙光。對此，軍方表示，目前持續搜尋中，有發現任何蛛絲馬跡就會公布。

    海巡署、軍方截至今天仍持續不停的日夜派遣兵力進行搜尋，軍方表示，目前正持續搜救中，若有發現任何蛛絲馬跡也一定會公布讓大眾知悉；另，據空軍第五聯隊提供今天的搜救兵力統計，空軍共6架次軍機、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘，地面部隊部分，岸巡183員，輕、中型戰術輪車47輛次。

    恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」成員10日凌晨自行僱用漁船前往花蓮外海搜尋失聯飛官，約在北緯23度36.824、東經121度35.810一帶，發現海面疑似有自海底竄出的浮油痕跡，第一時間已將相關座標與影像資料轉交給國防部與海巡署，盼能把握黃金救援時間協助搜救行動。

