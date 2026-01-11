高虹安普發5千又提高社福津貼 綠營批用補助換政策買票排擠基礎建設

新竹市長高虹安市府今年受惠財劃法修正，從中央新增214億的統籌分配款，採大幅增加社福津貼的方式編預算，挨批是政策買票。（資料照）

高虹安主政3年來，今年受惠財劃法修正後中央統籌分配款與資源挹注大幅增加，今年度社會處已編列50億380餘萬社福津貼經費，另產發處也編23.5億元本月24日要普發每人5千元消費金，又設籍滿10年長者會加發1萬元愛老津貼、敬老卡與愛心卡使用點數提高到800點及3月起育兒津貼每月加碼1千元等。社福津貼大躍進雖嘉惠市民，但也挨批是拿中央的錢，包裝成個人政績。市議員施乃如也點出，這些社福津貼是否具長期財政永續性？是否排擠其他必要民生基礎建設經費？形成「用補助換支持」的政策買票模式。

施乃如提醒，市府今年推動的每人普發5千元消費現金、1萬元愛老津貼、1千元育兒補助，皆是高度仰賴財劃法修正後增加的中央統籌分配款。錢是中央給的，風險卻留給地方，功勞則變成市長個人政績。社福津貼人人愛更不嫌少，但市府應向市民說清楚，這些政策是否具備長期財政永續性？市民也應思考「用補助換支持」的政策買票模式，不用高虹安，任何人當市長都能執行。

請繼續往下閱讀...

而在教育政策面向，高虹安上任所提的就近入學與學區劃分政見，歷經3年仍在規劃階段，學區劃區要到115學年度才執行，總量管制學校也因校舍增建工程延宕，無法滿足學生就近入學目標，家長更擔憂竹市高中校數不足，排擠孩子的學習力。市議員劉彥伶就點出，高虹安曾承諾將市轄虎林國中及新科國中和建華國中升級為市立完全中學，但2年過去，僅設立數位實驗高中，如何解決高中校數不足問題仍是原地踏步、完全停滯。甚至在教育預算高達150億，完全沒有「設立高中」相關經費。

市府回應相關社福津貼提高與5千元消費金都有發放依據，以照顧市民為優先，將增加的統籌分配款實際回饋到市民身上，同時兼顧基礎建設經費。至於完全中學的規畫與建功高中獨立設校等規畫也都依現況推進中，實現新竹好學的目標。

新竹市府本月24日起將實體發放5千元消費金，市議員施乃如批高虹安市府用補助換支持的政策買票，將排擠基礎建設經費。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法