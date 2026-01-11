王瑞德、戴瑋姍陪同 賴瑞隆展開最後衝刺車掃

王瑞德（左）、戴瑋姍（右）陪賴瑞隆（中）展開最後衝刺車掃。（賴瑞隆提供）

民進黨高雄市長初選民調將於下週一（12日）起至17日登場，賴瑞隆今（11）早在資深媒體人王瑞德、新北市議員戴瑋姍陪同下，將進行最後衝刺，展開全天的車掃。

賴瑞隆表示，特別謝謝王瑞德從台北南下陪同車掃，這也是王瑞德第22次來到高雄，一直關心高雄也支持高雄；另外還有「鳳山的女兒」戴瑋姍，早上也陪同他在鳳山掃街，鳳山是現在高雄最大的人口區。今天下午則會到三民區車掃，議長康裕成、議員何權峰、張博洋也會一起加入。

賴瑞隆說，晚上會繼續到商圈車掃，台北市議員林亮君會加入，希望吸引更多年輕朋友下週踴躍接電話，支持賴瑞隆延續高雄的光榮，相信他是最有市政經驗，穩健理性的特質就是最能守住高雄的人選。

王瑞德說，經過他長期觀察，高雄市長民進黨初選中，賴瑞隆是唯一最穩建、最能帶給高雄未來希望的候選人，而且一定能夠打敗國民黨，帶領高雄繼續向前走；他認為高雄人敢愛敢恨，高雄人也希望有更好的未來，只有賴瑞隆能夠帶領高雄，走向更美好的明天。

王瑞德話鋒一轉說，過去2019年到2020年，當時韓國瑜在高雄倒行逆施、胡搞瞎搞，他以外地人身份到高雄，與罷韓四君子一起努力，如果連一個外地人都那麼關心高雄，高雄人就應該要奮起，用行動做出抉擇，也感謝高雄人當初93萬多票，創下了台灣有史以來罷免直轄市長的先例。

戴瑋姍表示，今天是兩週內第三次回來高雄，幫賴瑞隆助選，她已經打電話給國小、國中跟高中同學，懇請他們還有家人在這段時間顧電話。「因為高雄未來的發展對我來說非常重要，我的家人都還住在高雄」，期待未來由賴瑞隆出線，有機會帶領高雄繼續這樣的榮光。

