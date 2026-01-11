為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    三峽拜票 蘇巧慧：聚合不同人才打造愈強的團隊 是未來世代最需要的領導人

    2026/01/11 11:58 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今到三峽市場，和多位同黨籍議員與參選人共同掃街拜票。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今到三峽市場，和多位同黨籍議員與參選人共同掃街拜票。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今早帶領「新北隊」到三峽市場，和多位土樹三鶯區的同黨籍議員與議員參選人掃街拜票，爭取民眾支持，有支持者興奮高舉手勢和蘇巧慧互喊「加油！」，蘇巧慧說，「誰能聚合各方面不同的人才，打造愈強的團隊，會是未來世代最需要的領導人」，感謝身邊隊員與她努力同行。

    今與蘇巧慧一同掃街拜票的「小雞」群，包括新北市議員廖宜琨，林銘仁、卓冠廷、彭一書，還有土樹三鶯區的議員參選人高乃芸、朱誼臻、吳昇翰，「新北隊」沿著民生街，一路向市場攤位、店家提前拜年，蘇巧慧開心微笑沿路發放菜瓜布，和鄉親連說「早安」、「謝謝支持」，卓冠廷則發放「超級馬力」新春春聯，和鄉親同享喜悅。

    蘇巧慧表示，今天是這系列過年前向鄉親拜年的第7場行程，她非常高興來到三峽市場，讓鄉親一起認識這些認真的議員與參選人，大家一起出來掃市場，就是希望在農曆年前一起發放小物，菜瓜布可以在大掃除時用得上，除舊布新，同時也跟大家問好，希望新的1年都能開開心心，一起為土城、樹林、三峽、鶯歌等地區來努力。

    蘇巧慧也說，「我真的很感謝身邊的這些議員與參選人，其實真的不是我帶他們，而是他們都願意跟我站在一起，跟市長候選人站在一起，成為一個最強的團隊。我想這個時代，沒有一個個人的英雄，而是愈好的團隊、愈強的團隊，有各方面不同的才能、強項與創意的人能聚合在一起，誰可以打造出這樣的一個團隊，我想會是未來世代最需要的領導人。」

    

    

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧發送菜瓜布給民眾。（記者黃政嘉攝）

    

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧帶著新北隊「小雞群」，與鄉親提前祝賀新年。（吳昇翰提供）

    

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今到三峽市場，和多位同黨籍議員與參選人拜票、合影。（立委蘇巧慧提供）

    

    新北市議員卓冠廷發放「超級馬力」新春春聯，和鄉親同享喜悅。（記者黃政嘉攝）

    

    熱門推播