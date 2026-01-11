為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    中共對台認知作戰5手法曝光 臉書發文、盜PTT帳號炒作不實資訊

    2026/01/11 11:23 記者黃靖媗／台北報導
    中共對我國操作認知作戰主要包含「透過數據分析社情動態」、「建置多元管道投放爭訊」、「利用異常帳號滲透輿論」、「運用AI生成擬真影音」、「進行網駭盜用國人帳號」等5大手法。（圖由國安局提供）

    中共鎖定疑美論、疑軍論等議題加強對台認知作戰，國安團隊去年共查獲逾231萬則爭議訊息。國安局指出，中共利用多元管道投放爭議訊息、利用異常帳號滲透輿論、網駭盜用國人帳號等5大手法，對台操作認知作戰，在我國臉書、痞客邦炒作爭議訊息，並盜用PTT帳號炒作不實資訊。

    國安局今日發布「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」報告指出，中共對我國操作認知作戰主要包含「透過數據分析社情動態」、「建置多元管道投放爭訊」、「利用異常帳號滲透輿論」、「運用AI生成擬真影音」、「進行網駭盜用國人帳號」等5大手法。

    「透過數據分析社情動態」方面，國安局指出，中共網信辦、國安部、解放軍政治工作部運用「中科天機」、「美亞柏科」等科技公司，利用「爬蟲技術」，蒐集我國政治人物、民意代表與意見領袖的基本個資、人際網絡，以及對中共立場等資料庫，以利「精準」執行對台宣傳及攻擊特定人士。

    「沃民高新」企業則並彙整我國選舉期間候選人言行動態、民調數據、網路聲量等資訊，評估選情發展，並蒐集國人使用社群媒體的貼文、留言及按讚數等數據，藉以分析台灣民眾對特定內政、兩岸及國際議題的觀點，進而掌握我社會輿論風向。

    「建置多元管道投放爭訊」方面，國安局表示，中共中宣部、公安部透由「海訊社」、「海賣」及「虎牙」等公關公司，創建網站偽冒國際媒體例如：Aisa Korea、Austria Weekly，協力傳散中共官方論述；另扶植「無邊界集團」公關公司，創設管理者大多定位於香港的「臉書」粉專內容農場，張貼煽動性文章吸引點閱，並在Threads及X等平臺，設立軟性議題發文帳號，伺機發布政治類貼文，意圖影響國人認知。

    「利用異常帳號滲透輿論」方面，中共公安部運用「龍橋」網路水軍集團，透過逾20種語言，在全球超過180種網路社群平台進行影響力活動。該集團近期於日本社群「Pixiv」及我國「臉書 」、「痞客邦」等平台，炒作「高市首相煽動台海衝突」相關爭議訊息，並偽冒不同立場網民進行大量貼文，藉以激化網情相互攻訐。

    此外，中共網信辦、統戰部、解放軍網路空間部隊也指導「中科點擊」、「北京星光」及「一網互通」等科技公司，建立網民資料庫，並開發帳號自動化群控程式，控制逾萬組假帳號，協同性投放爭訊，並針對目標受眾塑造輿論。

    「運用AI生成擬真影音」方面，國安局表示，「中國兵器工業集團」等企業積極開發AI模型及智能引導系統，試圖同步執行輿情數據蒐集、影音自動生成、目標受眾精準投放等功能，以產製傳散各類型爭議訊息。此外，中共委託「晴數智慧科技」、「科大訊飛」等公司，開發智能語音系統，於我國網站刊登廣告，誘吸不知情臺灣民眾進行錄音，恐用以合成偽冒國人聲線語調，提升AI生成影音爭訊之真實度。

    「進行網駭盜用國人帳號」方面，國安局指出，中共於2025年4月對台軍演期間，盜用PTT用戶10餘組帳號，並透過「駭侵物聯網設備」及「租用外國伺服器」做為跳板，炒作「中共封鎖我國天然氣運輸」、「共艦進入24浬線」等不實爭議訊息。

    熱門推播