強硬回應初選風波 林岱樺拒絕退場

林岱樺出席富邦馬拉松活動。（林岱樺服務處提供）

立委林岱樺角逐高雄市長初選，深陷詐領助理費、曖昧簡訊疑雲，她昨天出席富邦馬拉松活動接受媒體訪問，語氣強硬表示「有人要我退場」，她也說「她不是那種會被嚇跑的人」。

檢調去年2月大動作搜索林岱樺，她走進調查站時高喊「司法介入初選」，該案迄今仍未結案，也讓她初選過程深陷司法泥淖。林岱樺接受媒體採訪時強調，這段期間社會看到的是「非常罕見的時機點」與「非常罕見的程序」，她尊重司法、尊重查案，但也清楚知道，這場初選中確實有人希望她退場、有人希望她被貼上標籤；然而，林岱樺強調她不是那種會被嚇跑的人，至於是誰要她退場，她表示「市民自有公斷。」

她說「就是想用想用司法鎖住岱樺？」她則向背後暗黑勢力宣告，「企圖用公權力介入黨內競爭的人，林岱樺不會退縮。」她是「打不倒的高雄女兒」。針對司法調查，她強調對自己的清白有百分之百的信心，依照法院判例，已經有人獲得無罪宣判。

林岱樺表示，社會也應該思考，如果她最後被證明清白，對市民來說，這難道不是一大損失嗎？她反問，若因莫名攻擊讓高雄失去一位真正想做事、具有大改革能力的市長，這樣的損失要怎麼彌補？

她指出，台灣法律上基本原則就是「無罪推定，不可以未審先判」，就是為了守護真理公義。「不要抹殺林岱樺25年來為民服務的熱忱。」她呼籲檢調讓事實說話、讓證據說話。她說，相信司法最終會成為她從政25年清白紀錄的最佳背書。

林岱樺說，有人要她在高市長選舉中「退場」。（林岱樺服務處提供）

林岱樺相信司法會還她清白。（林岱樺服務處提供）

