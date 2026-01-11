「邱議瑩分身」掃街拜票 她對初選結果充滿信心

邱議瑩（中）上午前往前鎮區瑞興市場拜票，對結果充滿信心。（圖由邱議瑩提供）

民進黨高雄市長初選倒數黃金周，邱議瑩今（11）日展現橫跨全台的好人緣，邀集各縣市的黨內民代，化身她的「分身」，把握黨內市長民調前最後一個上午，全面走入高雄12個傳統市場掃街拜票，全力爭取市民支持；邱議瑩則對初選最終結果充滿信心。

大串聯成員包括立委黃捷、高雄市副議長曾俊傑及議員林智鴻、林志誠、鄭孟洳、鄭光峰、李雅慧、江瑞鴻、黃秋媖，議員參選人蔡昌達、巫振興、黃雍琇、林浤澤、鄧巧佩，還有陳其邁市長子弟兵張以理、張耀中的「議會高雄隊」；更集結來自台北市議員顏若芳、林延鳳，新北市議員李宇翔、黃淑君，基隆市議員鄭文婷，及桃園市議員黃瓊慧等全台各地民代，分進合擊深入高雄市場，懇託12日至17日接到電話民調，請唯一支持邱議瑩。

邱議瑩上午則前往前鎮區瑞興市場拜票，感謝全台黨內好友力挺相助。她表示，民調前的最後關鍵時刻，更要親自走進市場、面對面向市民爭取支持，也對最終結果充滿信心。

掃街過程中，邱議瑩逐一緊握採買民眾的雙手，懇託大家自12日晚間起留意電話民調，現場有攤販送上象徵「當選」的蒜頭與蒸熟粽子祝福，也有採買的婦人放下手中大包小包的菜籃，主動上前熱情擁抱。

根據民進黨黨中央規畫，高雄、台南市長及嘉義縣長初選電話民調，將於明天（12日）至17日進行，黨中央將於12日上午10點抽籤，決定12日是哪個縣市民調，當晚6點由3家民調公司同步進行室內電話民調，若當天能完成問卷樣本數，隔天中午前即對外公布結果，並於當天10點抽籤決定下個民調縣市；但電話民調也有可能無法在1天內完成，因此各縣市都保留2天民調時間。

