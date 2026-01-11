為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王義川助攻「最資深的新人」 陪曾咨耀北屯市場發春聯

    2026/01/11 11:13 記者蔡淑媛／台中報導
    王義川陪同民進黨北屯區議員參選人曾咨耀（中）到北屯市場發放春聯。

    王義川陪同民進黨北屯區議員參選人曾咨耀（中）到北屯市場發放春聯。

    2026年九合一選舉將於11月舉行，擁有高聲量的民進黨不分區立法委員王義川，除在國會扮演議題攻防的關鍵角色，也開在假日化身「最強母雞」，輔選黨內新秀掃街，本週前進到台中市為北屯區議員曾朝榮的兒子、服務處主任曾咨耀，到北屯市場發「馬躍龍騰」、「川流福騰」春聯，他強調，曾咨耀是最資深的新人，對於地方與市政都非常熟悉，懇請鄉親支持將曾咨耀送進台中市議會為市民服務。

    曾朝榮今年將交棒給曾咨耀，王義川與台灣智庫執行長、前立委莊競程陪同曾咨耀到北屯市場發春聯，與市場攤商與採買民眾熱烈互動，親手將春聯送民眾手中，不少鄉親也駐足合影，相當熱情。

    曾朝榮表示，自己在北屯服務20多年，感謝鄉親一路支持，現在把這份責任與經驗交棒給年輕世代，讓服務不中斷、建設能延續；曾咨耀表示，發出春聯「馬躍龍騰」是取自己名的「耀」，將接棒曾朝榮議員繼續為市民努力。

    王義川曾咨耀加油打氣，他說，曾咨耀是最資深的新人，在議員服務處近10年，對基層需求與市政運作相當熟悉，是能立刻上手、替市民發聲的好人選，他也肯定曾朝榮團隊多年來爭取市政建設、為地方喉舌，呼籲鄉親給年輕人一個機會，為地方爭取更多建設。

    王義川表示，身為不分區立委，全國都是服務選區，現在耕耘桃園市，輔選市議員，規畫桃園市政與遠景，對台中市也會輔選市長參選人何欣純。

    王義川指出，台中市政8年來發展停滯，沒有一條捷運動工，捷運場站啟用，治安也不好，火車站也回到過去沒落的樣子，只看到市府全力在水湳炒地皮，炒高房價，他強調，台中市政有很多需要改善，他也會提供經驗幫忙趕上。

    莊競程也到場力挺，呼籲北屯鄉親集中支持願意做事、敢監督的新生代力量，讓北屯與台中持續向前。

    王義川陪同民進黨北屯區議員參選人曾咨耀到北屯市場發放春聯。（記者蔡淑媛攝）

    王義川陪同民進黨北屯區議員參選人曾咨耀到北屯市場發放春聯。（記者蔡淑媛攝）

    王義川、莊競程（左1）、曾朝榮（左2）陪同民進黨北屯區議員參選人曾咨耀（中）到北屯市場發放春聯。

    王義川、莊競程（左1）、曾朝榮（左2）陪同民進黨北屯區議員參選人曾咨耀（中）到北屯市場發放春聯。

