蔡正元與柯文哲翹腳秀電子腳鐐 律師無言：犯罪還引以為傲？

蔡正元在臉書貼出他與柯文哲配戴電子腳鐐的照片，律師林智群今質疑：「犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？」（圖擷取自蔡正元臉書粉專）

前立委、前中影董事長蔡正元在國民黨「三中（中視、中廣、中影）案」遭控違反業務侵占等罪，二審維持一審原判，判刑3年6月，確定入獄。昨日（10日）前民眾黨主席柯文哲邀請他參與錄影，蔡正元也在臉書貼出兩人配戴電子腳鐐的照片，引發討論。律師林智群今（11日）發文質疑：「犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？」

蔡正元昨發文提及「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」，同時貼出兩人戴著電子腳鐐的翹腳照。蔡正元表示柯文哲邀請他參加「土城十講」第九講錄影，兩個人都帶著電子腳鐐談《台灣島史記》。蔡正元表示，柯文哲說花了1個月在台北看守所讀完這套書，上中下3冊全讀完，他自己花了10年寫這套書，但花了1個月在台北看守所校對完這套書。

律師林智群在臉書發文批評蔡正元：「這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？」並提到「那個北一女區老師」看到這個會說什麼廉恥嗎？犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？許多網友也批評蔡正元：「終於知道什麼是寡廉鮮恥」、「帶電子腳鐐還那麼高調，真是丟臉。」、「習慣了，就不想拿下來喲～」、「大家不知道電子腳要哪一牌比較好嗎？我們請到兩位當事人來分享他們的經驗。」、「現在的罪犯。都可以當作是榮耀了嗎？」

