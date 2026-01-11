為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔡正元與柯文哲翹腳秀電子腳鐐 律師無言：犯罪還引以為傲？

    2026/01/11 11:09 即時新聞／綜合報導
    蔡正元在臉書貼出他與柯文哲配戴電子腳鐐的照片，律師林智群今質疑：「犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？」（圖擷取自蔡正元臉書粉專）

    蔡正元在臉書貼出他與柯文哲配戴電子腳鐐的照片，律師林智群今質疑：「犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？」（圖擷取自蔡正元臉書粉專）

    前立委、前中影董事長蔡正元在國民黨「三中（中視、中廣、中影）案」遭控違反業務侵占等罪，二審維持一審原判，判刑3年6月，確定入獄。昨日（10日）前民眾黨主席柯文哲邀請他參與錄影，蔡正元也在臉書貼出兩人配戴電子腳鐐的照片，引發討論。律師林智群今（11日）發文質疑：「犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？」

    蔡正元昨發文提及「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」，同時貼出兩人戴著電子腳鐐的翹腳照。蔡正元表示柯文哲邀請他參加「土城十講」第九講錄影，兩個人都帶著電子腳鐐談《台灣島史記》。蔡正元表示，柯文哲說花了1個月在台北看守所讀完這套書，上中下3冊全讀完，他自己花了10年寫這套書，但花了1個月在台北看守所校對完這套書。

    律師林智群在臉書發文批評蔡正元：「這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？」並提到「那個北一女區老師」看到這個會說什麼廉恥嗎？犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？許多網友也批評蔡正元：「終於知道什麼是寡廉鮮恥」、「帶電子腳鐐還那麼高調，真是丟臉。」、「習慣了，就不想拿下來喲～」、「大家不知道電子腳要哪一牌比較好嗎？我們請到兩位當事人來分享他們的經驗。」、「現在的罪犯。都可以當作是榮耀了嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播