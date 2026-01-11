為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營擬先放行TPASS 蘇巧慧：連國民黨也知道不審總預算影響人民權益

    2026/01/11 09:56 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今早到三峽市場掃街，回應中央總預算案議題。（記者黃政嘉攝）

    今年度中央總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬依照「預算法」先放行包括TPASS、生育補助等部份新興計畫預算，總統賴清德批評此舉是「為德不卒」，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今早到三峽市場掃街受訪回應，連國民黨團也知道，總預算不審是會多麼地影響國家還有人民權益，她深嘆一口氣，呼籲藍白趕快排審總預算，不要延宕國家發展。

    蘇巧慧今天接受媒體聯訪表示，從國民黨團要把TPASS和這些民生補助抽出來先審，就可以看得出來，連國民黨團也知道，總預算不審是會多麼地影響國家還有人民權益，她深嘆一聲說，不只是TPASS和其他的補助，其實經濟發展和產業轉型也有非常多的新興計畫都包含在這些總預算裡面，「我還是想呼籲國民黨團、呼籲藍白，趕快來排審總預算，不要延宕國家的發展，讓我們的問政，讓立法院的運作能夠回到正軌上」。

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今早到三峽市場，與多位新北市議員、參選人掃街。（記者黃政嘉攝）

