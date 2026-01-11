「獨裁者不會長久」 矢板明夫：伊朗後下一個就是中國

矢板明夫提到，伊朗走向變局印證了「獨裁者不會長久」、「多行不義必自斃」，而下一個是誰，答案逐漸清晰，那就是中國。圖為伊朗民眾在德黑蘭街頭抗議。（美聯社）

伊朗近期爆發全國大規模抗議，數十萬民眾走上街頭，抗議經濟崩潰與神權統治，當局則以全面斷網、武力鎮壓及大規模逮捕回應。資深媒體人矢板明夫11日在臉書發文提到，伊朗走向變局，印證了「獨裁者不會長久」、「多行不義必自斃」，而下一個是誰，答案逐漸清晰，那就是中國。

矢板明夫提到，世界在最近一兩年出現非常明顯的趨勢，把「反美」當國策的獨裁政權一個個陷入危機，哈瑪斯被重創、真主黨高層接連出事、委內瑞拉經濟崩潰、敘利亞成為廢墟、俄羅斯深陷戰爭與制裁、北韓被孤立在世界之外，現在則是輪到伊朗承受全面壓力。

矢板明夫認為，並不是美國在「收割獨裁者」，而是這些政權本質上都在反對自由選舉、言論自由、人權與法治等普世價值，它們只能靠封網、封口、抓人、恐嚇人民來維持統治，遲早一定會被內部矛盾拖垮。

矢板明夫回憶，10年前他曾和一位中國外交官聊天，自信地說：「我們的朋友遍天下。如果真把我們惹急了，就鼓勵俄羅斯、北韓、古巴、委內瑞拉、敘利亞、哈瑪斯、真主黨，全世界的反美勢力一起跟美國搗亂。」當時聽起來氣勢十足，但現在回頭看，真的是「巨大的誤判」，他的所謂「朋友」不是被戰爭吞噬，就是被制裁壓垮，剩下的也只是勉強維持而已。

矢板明夫強調，獨裁政權彼此之間並非真正的盟友，而是一群被現代世界拋下的失敗者抱團取暖，經濟活力、科技實力，制度吸引力都沒有，只能靠對內高壓、對外反美來維持存在感；川普上台後對這些政權的態度更直接且強硬，逼這些政權面對自身長期的腐敗與脆弱，加速他們的衰敗。

矢板明夫指出：「伊朗現在正在承受這種結果。當一個政權選擇與自由世界對立、與人民對立，它的結局其實早已寫好。下一個會是誰？從今天的趨勢來看，答案越來越清楚，就是中國。」

