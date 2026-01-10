為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營嘉義縣長初選》蔡易餘車掃喊顧電話、黃榮利辦晚會喊打破派系

    2026/01/10 21:46 記者王善嬿／嘉義報導
    立委蔡易餘（左）今由嘉義縣長翁章梁（右）陪同車隊掃街。（蔡易餘服務處提供）

    立委蔡易餘（左）今由嘉義縣長翁章梁（右）陪同車隊掃街。（蔡易餘服務處提供）

    民進黨下屆嘉義縣長初選將於12日到17日舉行民調，爭取提名的立委蔡易餘今由嘉義縣長翁章梁、議長張明達陪同，車隊掃街；縣議員黃榮利則到朴子夜市舉辦親子晚會造勢。

    蔡易餘今由翁章梁、張明達、立委陳冠廷等人陪同，先後到竹崎、番路、中埔鄉車隊掃街，懇請鄉親民調期間在家「顧電話」，為民調衝刺，沿途支持者看到車隊行經，也熱情揮手為他加油。

    黃榮利今晚在朴子夜市舉辦「信賴榮利、幸福嘉義」親子活動，魔術、氣球、火舞特技秀輪番上演，晚間8點由神奇寶貝「伊布」、變形金剛人偶開路到夜市拜票，許多攤商、支持民眾與黃榮利握手打氣力挺。

    黃榮利晚間喊「只做一屆」、「打破派系」口號，他說，台灣人「不想生」躍居全球第一，少子化衝擊嚴重，嘉義縣人口數剩下47萬5千人、衝擊各行各業，讓他贏得初選、勝選嘉義縣長，3年可還清嘉縣44億元債務，不只可以普發現金，還能支應生育、喪葬補助、營養午餐免費、65歲以上免健保費等社會福利，讓他做一屆縣長、打破派系政治，改善嘉縣財務。

    立委蔡易餘（前排右五）今由嘉義縣長翁章梁、議長張明達、立委陳冠廷等人陪同掃街拜票。（蔡易餘服務處提供）

    立委蔡易餘（前排右五）今由嘉義縣長翁章梁、議長張明達、立委陳冠廷等人陪同掃街拜票。（蔡易餘服務處提供）

    縣議員黃榮利今晚強調要打破派系政治，當一屆縣長就能改善財政。（記者王善嬿攝）

    縣議員黃榮利今晚強調要打破派系政治，當一屆縣長就能改善財政。（記者王善嬿攝）

    縣議員黃榮利（左二）今由太保市長鄭淑分（左一）陪同到朴子夜市拜票。（記者王善嬿攝）

    縣議員黃榮利（左二）今由太保市長鄭淑分（左一）陪同到朴子夜市拜票。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播