綠營嘉義縣長初選》蔡易餘車掃喊顧電話、黃榮利辦晚會喊打破派系

立委蔡易餘（左）今由嘉義縣長翁章梁（右）陪同車隊掃街。（蔡易餘服務處提供）

民進黨下屆嘉義縣長初選將於12日到17日舉行民調，爭取提名的立委蔡易餘今由嘉義縣長翁章梁、議長張明達陪同，車隊掃街；縣議員黃榮利則到朴子夜市舉辦親子晚會造勢。

蔡易餘今由翁章梁、張明達、立委陳冠廷等人陪同，先後到竹崎、番路、中埔鄉車隊掃街，懇請鄉親民調期間在家「顧電話」，為民調衝刺，沿途支持者看到車隊行經，也熱情揮手為他加油。

黃榮利今晚在朴子夜市舉辦「信賴榮利、幸福嘉義」親子活動，魔術、氣球、火舞特技秀輪番上演，晚間8點由神奇寶貝「伊布」、變形金剛人偶開路到夜市拜票，許多攤商、支持民眾與黃榮利握手打氣力挺。

黃榮利晚間喊「只做一屆」、「打破派系」口號，他說，台灣人「不想生」躍居全球第一，少子化衝擊嚴重，嘉義縣人口數剩下47萬5千人、衝擊各行各業，讓他贏得初選、勝選嘉義縣長，3年可還清嘉縣44億元債務，不只可以普發現金，還能支應生育、喪葬補助、營養午餐免費、65歲以上免健保費等社會福利，讓他做一屆縣長、打破派系政治，改善嘉縣財務。

立委蔡易餘（前排右五）今由嘉義縣長翁章梁、議長張明達、立委陳冠廷等人陪同掃街拜票。（蔡易餘服務處提供）

縣議員黃榮利今晚強調要打破派系政治，當一屆縣長就能改善財政。（記者王善嬿攝）

縣議員黃榮利（左二）今由太保市長鄭淑分（左一）陪同到朴子夜市拜票。（記者王善嬿攝）

