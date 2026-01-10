竹東鎮代會主席范國威一兼二顧 幫陳見賢站台順便宣布參選下屆鎮長

新竹縣竹東鎮代會主席范國威（中）從去年起就積極佈局參選下屆鎮長，今天藉著副縣長陳見賢的造勢場合，正式公開宣布參選。（記者黃美珠攝）

國民黨籍新竹縣竹東鎮代會主席范國威今天下午，趁著幫國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢站台造勢，當面爭取陳見賢未來提高縣民敬老、愛心卡額度到800元，且讓持卡可在農會消費，還當場宣布若是有幸，今年底他將和陳見賢並肩同行，全力代表國民黨參選竹東鎮長，讓在場者笑稱真是「於公於私，一兼二顧兩不誤」。

陳見賢為爭取代表國民黨參選下屆新竹縣長，今天在竹東戲曲公園鎖定頭前溪南票倉所在的竹東及其周邊鄉鎮，動員同黨同志團結鼎力相扶，因此早就鴨子划水要選鎮長的竹東鎮代會主席范國威，率領代表、里長們站台而備受矚目。

請繼續往下閱讀...

現場先是芎林鄉長黃正彪率先拋出，他力挺陳見賢選縣長，但也期待陳見賢當家後能考慮通膨，加碼國中小營養午餐預算，前竹東鎮長陳政宏也再次確認陳見賢會繼續辦理在竹縣已有24年的國中小免費營養午餐政策。范國威接棒希望陳見賢能把新竹縣敬老愛心卡每月額度500元提高為800元，搭車用不完的點數能去農會買東西，而他將參選下屆竹東鎮長，與陳見賢同行。陳見賢說，所有議員、鄉鎮市長以及代表們的建議，他都聽進去了。

范國威在鎮代會服務已有5任，一路從代表、副主席到主席，對地方需求和期待有深刻認識，他從去年起就積極布局，準備挑戰要拚連任的竹東鎮長郭遠彰。

他說，他想把竹東這個竹縣第一大鎮、也是山城核心與客家文化的重要基地，用「威力進化・魅力竹東」作為未來施政主軸，推動交通改善、產業發展以及基礎建設升級，同時導入城市美學打造全新氣象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法