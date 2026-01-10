胡振東：擬真BB槍助民眾學射擊技巧 增加用槍安全概念

前美國陸軍上尉陶佛（中）、前美國國防部官員胡振東（右）赴彰化伸港怪怪貿易，試射T91擬真訓練BB槍。（中央社）

近年台灣民眾興起以擬真訓練槍進行射擊和戰術訓練，前美國國防部官員胡振東與「Uncle Topher 美國叔叔」日前試射業者研發的T91擬真訓練槍。胡振東認為，擬真訓練槍除可讓民眾學習射擊技巧，也能增加用槍安全概念。

針對生存遊戲能否強化民間的防衛韌性，國防安全研究院政策分析員賴達文去年12月以「從生存遊戲到戰術訓練：空氣軟槍的軍事訓練價值」為題，撰寫即時評析刊登於國防院官網。

賴達文指出，空氣軟槍（Airsoft）可讓使用者大量反覆練習戰術動作，並將戰術動作、安全動作形成肌肉記憶，進而提升實彈訓練的安全性及效益，且台灣在空氣軟槍產業擁有成熟供應鏈與研發優勢，應將其納入訓練體系。

YouTuber、前美國陸軍上尉「Uncle Topher 美國叔叔」與胡振東（Tony Hu）日前赴彰化伸港，試射怪怪貿易自行研發的T91超擬真訓練槍，了解台灣玩具槍、空氣軟槍（Airsoft）產業發展概況。

陶佛（Topher）是美國陸軍上尉軍階退伍，怪怪貿易在現場布置自行研發的5X5多功能電子靶（共25個標靶），現場只見陶佛熟練地拿起T91訓練槍，朝向10多公尺外的無線電子鋼靶射擊，前3發都沒中靶。

不過，陶佛未受影響，他隨即舉起訓練槍順手調整照門，再恢復射擊後竟開始彈無虛發，5X5電子靶上的25個鋼靶、發發命中，射擊姿勢一看就是滿滿專業感。

陶佛此前曾赴軍備局205廠試射T112步槍等國造槍械，他向中央社記者談及真槍與擬真訓練槍的差異表示，真槍的後座力與槍響當然更大，但使用重量以及操作、瞄準方式一模一樣的擬真訓練槍，可以讓民眾訓練肌肉記憶，進而藉此進行不同的戰術訓練和團隊練習。

曾於美國空軍服役27年的胡振東指出，不是每個人都有機會摸到真槍，擬真訓練槍可讓一般民眾都有機會進行自我訓練，並藉此機會學習用槍安全的概念；若全民都知道如何用槍，如同以色列全國人民都受過軍事訓練一樣，敵人就必須重新估算入侵的代價，可對敵產生嚇阻效果。

總統府全社會防衛韌性委員會委員、怪怪貿易執行長廖英熙表示，T91擬真訓練BB槍的重量、長度和操作功能，都跟T91步槍真槍相同，他希望透過研製T91擬真訓練槍，讓使用者透過訓練槍建立肌肉記憶，進而能銜接T91步槍的實彈射擊訓練。

廖英熙指出，他在去年12月全社會防衛韌性委員會向總統賴清德建議，可用擬真訓練槍進行全國性射擊比賽，獲得賴總統正面回應，希望今年就能舉辦比賽，透過高額獎金和媒體宣傳等方式，讓年輕人更有興趣投入射擊訓練，推展全民國防。

