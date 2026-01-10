被罵圖利陳菁徽退出代理孕母法案審查 陳昭姿發聲了

民眾黨立委陳昭姿。（民眾黨團提供）

立法院衛環委員會八日審查「人工生殖法修正草案」，民進黨立委林淑芬點名國民黨立委陳菁徽是人工生殖領域的醫師，難道都不用利益迴避？對此，陳菁徽今天聲明，委員會逐條審查的氛圍已淪為人身攻擊，為讓討論回歸理智「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」。民眾黨立委陳昭姿表示，「我完全能理解她會做出如此聲明時的痛心程度」。

陳昭姿認為，這星期四大家都看到在衛環委員會上，民進黨立委是如何對她進行個人甚至家庭的羞辱與攻擊，若不是有非常人的堅定忍辱的心志，如何持續坐在會議室內討論？

陳昭姿表示，陳菁徽一再被攻擊推動代孕法案是圖利自己的莫須有罪名，完全忽視她身為醫師，為所見所遇的病人發聲的正當性。事實上，她就是從醫師角度，看到且說出病人的需求而已，試問哪一位醫師在他們的專業裡，不是無時無刻在「圖利」病人呢？

陳昭姿強調，若按照民進黨口中的標準：「推動法案是圖利醫師自己」，那麼民進黨的王正旭委員推動癌防法修法、百億癌藥基金等，難道也是圖利自己嗎？陳昭姿認為民進黨不該如此雙標，為反對而反對、口不擇言。

