總預算卡關》8成靠中央補助 北市托育、幼兒園補助只能撐到4月

生兒育女是人生大事，面對少子女化浪潮，中央、台北市政府也祭出多項補助，由於多項補助項目有賴中央預算挹注，包括社會局的育兒津貼、公共托育補助每月約一萬多元；教育局的公共化幼兒園補助每月數千元，如屬中低收等弱勢家庭補助則更多，這些項目過去有8成來自中央補助，但目前僅能靠台北市政府編列的預算先行支應，預計僅能撐到4月份左右。民進黨籍市議員許淑華表示，現在立院不審預算，一拖下去斷炊後等同民眾要自掏腰包，或是北市府先以基金支應，不管怎樣對地方都不是好事情。

歷經十月懷胎孩子誕生後，首先就要面對托育問題，如家長選擇自己在家帶小孩，可以申請每月育兒津貼，第一胎5千元、第二胎6千元、第三胎以上7千元，領取育兒津貼需向地方區公所申請，每月由政府撥補入家長戶頭；如選擇讓孩子進入公共化托育體系（公辦民營托育中心/社區公共托育家園），第一胎每月補助7千元、第二胎8千元、第三胎9千元；準公共托育中心（簽約的私立托嬰中心及居家保母），第一胎每月1萬3千元、第二胎1萬4千元、第三胎1萬5千元。各項補助如符合中低收等弱勢資格可領更多，孩子如送托育機構就不得重複領取育兒津貼。

社會局表示，去年未滿二歲（含延長二至三歲）兒童托育公共化及準公共服務經費中央補助8成（約9-10億），總體約12.5億元；辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼中央補助8成（約12億），總體約15億元；今年總體所需預算與去年差不多，但因中央修訂為補助5成，台北市政府預算又已送市議會，原編訂地方自籌2成，後續需透過追加預算方式，追加其餘3成。以現有財源狀況下，約可撐到4月份。

幼兒滿2歲後可上幼兒園，公立幼兒園原先每月收費約5千元，每月家長僅需負擔最高1千元，由中央、地方共同補助約4千元，第二胎以上更是全面免學費；非營利幼兒園每月原先收費約8千至1萬2千元，首胎家長僅負擔最高2千元，中央及地方補助數千至1萬元，第二胎最高負擔1千元，第三胎以上免費；準公共幼兒園每月原先收費約1萬1千元至1萬7千多元，首胎僅需負擔最高3千元，中央及地方補助8千至1萬4千元左右，第二胎最高負擔2千元，第三胎以上最高1千元。

教育局表示，台北市已編列配合款13.29億元，中央近年補助金額約35億餘元，補助比率約80%。但迄今中央遲未核撥，如以北市自籌年度預算先行墊付，可撐到4月不致中斷。

此外，如上私立幼兒園，每月可領取教育部育兒津貼，首胎五千元、第二胎六千元、第三胎七千元，台北市另有「寶貝我愛你 私幼教育扶助差額補助」計畫，每月最高4333元；孩子滿五歲後就讀私立幼兒園，每月可領教育部就學補助首胎五千元、第二胎六千元、第三胎七千元，另台北市有「貝我愛你 私幼教育扶助差額補助」計畫，每學期補助最高12543元。

教育局指出，公共化幼兒園補助均是於學期初撥款，如果中央今年度總預算沒下來，影響最大的恐是為數眾多的私立幼兒園，由於其相關補助為每月撥款，以台北市預算先行支應，約能撐到四月份。

