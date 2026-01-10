南市府跟進午餐免費 譏蔣萬安有錢就是任性 北市府反擊：幹嘛精心做圖卡

台北市府副發言人魏汶萱。（北市府提供）

台南市長黃偉哲宣布台南市將實施國中小營養午餐全面免費政策，台南市政府發言人田玲瑚今（10）日表示，外界有心人士刻意將「審慎評估政策」扭曲為「不願意照顧孩子」、「髮夾彎」，這樣的說法不僅與事實不符，也模糊了公共政策最核心的專業與程序問題，在當前財劃法困境下，自然無法像台北「有錢就是任性」，台南得審慎評估，並非髮夾彎。北市府副發言人魏汶萱表示，無法相信台南市政府竟然認為照顧孩子的成長是任性；若覺得這政策是任性，怎麼還會精心放上黃偉哲的Q版肖像、做圖卡宣傳呢？

田玲瑚強調，台南市對於低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭的午餐補助，長期以來以「精準照顧」為原則，補助從未間斷，這才是負責任。對於台北市長蔣萬安聲稱「這不是炫富，是責任」，黃偉哲昨日說明營養午餐補助時，也反譏蔣在宣布政策時連預算細節都說不清楚，這種匆忙上路的態度，顯然動機昭然若揭，為何執政前兩年不是責任？偏偏在選舉年？

魏汶萱表示，無法相信台南市政府竟然認為照顧孩子的成長是任性；若覺得這政策是任性，怎麼還會精心放上黃偉哲的Q版肖像、做圖卡宣傳呢？

