藍白修法爆年金憲政爭議 教育部估15萬公校教師退休案重審須半年

藍白聯手在立法院三讀通過停止逐年遞減公教年金、提高警消退休所得替代率上限等修法，引發憲政與財政爭議。行政院與考試院8日向憲法法庭遞狀，聲請釋憲及暫時處分。立法院司法及法制委員會週一（12日）安排專題報告，教育部就主管「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」提書面報告指出，因應相關修法，教育人員退休案件須全面重行審定，涉及約15萬件，整體系統調整與重審作業時程推估約需半年。

立法院去年12月通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」及「警察人員人事條例」，將警消退休所得替代率上限提高至80％，並停止公教年金逐年遞減。考試院多次示警，相關修正恐導致退撫基金提前用罄，衝擊基金永續經營與世代正義，也干擾考試院憲定職掌，因此已依法向憲法法庭提出釋憲及暫時處分聲請。

立委陳培瑜受訪指出，在野黨團提出的修法方向，將使國家財政負擔上升，退撫基金收支失衡風險提前，最終受影響的恐是現職軍公教與未來退休者的保障。她表示，過去各黨政治人物都曾指出年金問題的迫切性，顯示改革並非單一政黨立場，而是制度現實所迫。

陳培瑜強調，年金改革的目的是讓制度更穩健、退休給付能長久維持，同時兼顧世代公平。相關修法雖已三讀通過，但行政院和考試院已依法聲請釋憲，後續更需要社會以理性與數據檢視政策影響。她也呼籲朝野不要將年金議題政治化，若要調整制度，應提出完整財源與配套，確保「大家都領得到、國家也負擔得起」。

考試院秘書長劉建忻在書面報告指出，去年4月25日修正公布的警察人員人事條例，已增訂警察、消防等人員退休所得替代率，最高36年可達80％，並溯及既往適用，銓敘部已完成相關系統設定與警消退休案件審定。至於去年12月26日修正公布的公務人員退休資遣撫卹法，恐使退撫基金提前用罄，也影響考試院推動基金永續的憲定職掌，已向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

