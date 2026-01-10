國民黨新竹縣長初選開打！陳見賢今竹東造勢 徐欣瑩明湖口誓師

力爭國民黨提名參選下屆新竹縣長的陳見賢（左）今天在竹東造勢前受訪說，徐欣瑩很優秀且是博士，新竹縣2席立委都很重要，他希望大家各司其職做好工作。（記者黃美珠攝）

國民黨誰戰新竹縣長？，新竹縣副縣長陳見賢陣營、立委徐欣瑩陣營都預期協調會破裂，各自起跑開戰，陳見賢今天（10日）下午在竹東戲曲公園舉行竹東大團結造勢，徐欣瑩明天早上在湖口夜市廣場舉辦誓師大會。

陳見賢今天下午在造勢前受訪說，這是在竹東團結鄉親的首次中型造勢活動，主要是為未來黨內初選全民調在做準備，過去都是立委林思銘在經營，面對的主要是同黨同志。

請繼續往下閱讀...

對於陳見賢競辦昨天對外說，徐欣瑩是國民黨在立院不可或缺的戰力，希望構建「新竹鐵三角」團隊，而徐欣瑩明天也將在湖口誓師造勢，陳見賢說，2010年他在新竹縣議會擔任議長時，包含立委林思銘、徐欣瑩大家都是黨內同志。他稱讚徐欣瑩很優秀且是博士，新竹縣2席立委都很重要，希望大家各司其職，把工作做好最重要。

至於徐欣瑩昨天也以獲國會38名立委相挺，甚至有立法院長韓國瑜送上「心想事成」花束祝福，陳見賢說，「恭喜她，這是應該的啊！」黨內本來就要團結。

外界也關切針對媒體人吳子嘉直播爆料他涉及圖利問題，陳見賢說，這件事情新竹縣府已發出新聞稿澄清，他不再多說。

