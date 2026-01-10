國民黨竹縣副縣長陳見賢 竹東舉行團結造勢大會

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢（左五）在多名縣議員和鄉鎮長，以及竹東各界力挺下，今天舉行造勢活動衝刺民調知名度。（記者黃美珠攝）

2026新竹縣長選舉國民黨代表權之爭越趨激烈，預期黨內協調無果下，率先表態參選到底的新竹縣副縣長陳見賢為了先拚過第一階段的全民調，今天下午以「鄉親有約」名義，在竹東戲曲公園舉辦竹東大團結造勢活動，在跨黨派議員、3任竹東鎮前鎮長和3名現任鄉長，以及同黨竹東鎮代會主席范國威率領的各界人士支持下，呼籲所有新竹縣民，即日起只要接到民調電話，務必好好聽完民調內容，再以下屆縣長「唯一支持陳見賢」來支持他出線爭取勝選。

陳見賢競辦發言人田芮熙說，目前黨中央仍致力推動黨內協調產生披掛國民黨旗上陣的參選人，何時啟動全民調機制靜待黨中央宣布，今天現場擺放約3000張椅子幾乎座無虛席，周邊還站了不少支持者。

檯面上除有竹東、五峰、芎林跨黨派議員，還有橫山鄉長張志弘、芎林鄉長黃正彪、五峰鄉長秋維書也到場助講。代表全國第一大鎮的竹東前任鎮長黃政枝、陳政宏、以及曾廷泉，也與鎮代會主席范國威多名鎮代以及村里長現身力挺，並有橫山、寶山、芎林的鄉代聲援。

范國威說，陳見賢從竹北市代會主席到縣議會議長、副議長，再做到副縣長，服務資歷完整。近9年一肩挑起國民黨新竹縣黨部的所有運作，無私奉獻。從政迄今每天早上7點半就開始為鄉親服務奔走，是最負責任的政治人物。

無黨籍議員林昭錡說，陳見賢在國民黨45年始終如一，他呼籲鄉親不要選「一個一下子要跑去選副總統」、「跑來跑去的人」。

議員徐瑜新也意有所指的說，陳見賢過去輔選國民黨提名人莫不都全力以赴，1年多前「那個人」還來拜託支持（反罷免）。現在是非常艱困的時刻，因為很可能要進行民調，請大家一定要肯定回答「唯一支持陳見賢。」

因為協調僵持不下，國民黨新竹縣下屆縣長參選人提名可能面臨比民調，參選到底的副縣長陳見賢（中）今天下午在竹東舉行大造勢，請民眾接到民調電話回答「唯一支持陳見賢」。（記者黃美珠攝）

