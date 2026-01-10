民進黨台南市長初選倒數 林俊憲大北門團結大會衝刺

民進黨台南市長黨內初選電話民調前夕，爭取出線的立委林俊憲（前排右四）在佳里區舉行大北門團結大會。（記者劉婉君攝）

民進黨台南市長初選電話民調即將於下週展開，倒數關鍵時刻，爭取出線的立委林俊憲今（10）日下午在佳里區舉辦大北門團結大會，同黨的台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員、林宜瑾及多位台南市議員一同站台力挺。

林俊憲大北門團結大會在佳里公園旁舉行，黃偉哲、台南市議會議長邱莉莉等人輪番登台支持林俊憲，金曲歌王謝銘祐也獻唱《路》及為林俊憲量身創作的競選歌曲《憲予你》。

請繼續往下閱讀...

台南佳里出身的立委王義川回到家鄉為林俊憲站台，前立委陳柏惟也到場力挺。2人表示，台南市長選戰很重要，中共和藍、白2黨最想要的，就是讓總統賴清德漏氣，呼籲選民支持唯一可以和賴清德連線，且對帶動台南發展有完整規劃的林俊憲，接棒賴清德、黃偉哲。

林俊憲壓軸登台，各後援會及支持的立委、市議員也同台站在一起。林俊憲呼籲選民，比較他與競選對手的政見，看看誰準備好了，誰可以提出都市完整的藍圖。前縣長陳唐山及市長黃偉哲願意站出來推薦，就是知道治理一個城市沒有那麼簡單，不僅要有能力也要有計畫，也要有能力與議會互動，獲得議員的信任與支持，而且要和中央有一定的關係。

林俊憲說，他提出國中小免費營養午餐政見，現在北市、台中、台南、高雄都將推動；幫老人免費注射帶狀泡疹疫苗的政見，也有其他縣市有意參選者想要跟進，好的政見不怕人抄，表示他的方向是對的；他承諾一旦當選台南市長，會讓台南變得更好，請民眾在12、13、14日其中1天，台南市確定進行電話民調的當晚，將當天晚上6時至10時的4個小時借給他，替他顧民調，未來他會替大家顧好台南市。

林俊憲大北門團結大會在佳里公園旁舉行，許多民眾到場支持。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法