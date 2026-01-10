高虹安執政3年綠營批6大爛尾工程未解決 竹市府：持續推進中

新竹市立棒球場改善工程經高虹安市府不斷開挖後，3年多來，改善工程還未完成。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安2022年底就任新竹市長，3年多來因個人擔任立委期間的助理費貪污案被停職1年5個月，二審高院大逆轉改判後，上個月18日復職，綠營議員施乃如盤點民眾黨高虹安3年多來，已有6大重要工程不是政見跳票、就是延宕或爛尾，包括選前承諾關埔慈雲空橋2025年全區12座空橋完工，棒球場改善重啟和自由車場整建工程、國際展演中心和科學教育館（原兒童探索館）、市立總圖書館改建工程，突顯高虹安的執政無能。市府則澄清6大工程皆持續推進中。

施乃如點出，高虹安市府的問題不在單一建設卡關，在治理責任全面失位。高虹安因個人司法案件退出民眾黨，表面替政黨「斷尾求生」，卻在選舉操作上，持續享受藍白合的政治紅利，突顯高的政治逃避性格與無能性格。從6大爛尾工程不是解約、驗收未完成或停擺跳票及中央補助款被收回，都顯示高虹安無法勝任市長職務，帶領的市政團隊反成阻礙市政前進阻力。

市府工務處澄清回應，關埔慈雲空橋屬高複雜度工程，市府規劃興建的慈雲路2-5號空橋工程，工程進度達59.5%，期能在今年5月完工；自由車場整建工程雖延宕，但已在去年底驗收，正申辦使用執照等行政程序，待完備就能啟用。棒球場因原統包工程經鑑定發現結構安全不足及排水不良等問題，市府已對棒球場原統包商依法解約求償，棒球場改善工程去年9月開工，預計今年下半年完成。

至於停擺的國際展演中心今年已編800萬重啟規劃設計；科學教育館則重啟設計，細部設計預計今年3月完成，後續會上網發包施工。最後市立總圖書館改建工程進度約35%，已要求施工單位持續趕工，6大工程皆持續往前推進。

新竹市長高虹安承諾2025年關埔慈雲空橋12座全部完工，至今2-5號空橋還在施工中。（市議員曾資程提供）

新竹市科學教育館（原兒童探索館與世博台灣館）停擺超過3年，目前重啟整修細部設計，後續將再發包施工。（記者洪美秀攝）

新竹市國際展演中心現址已停擺3年多沒動靜，被中央收回1.7億補助款，目前動向不明。（記者洪美秀攝）

