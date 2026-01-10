何欣純台中東區開講 拋「三加一」政見民眾有感

何欣純直球回應民眾關心的生活議題，提出「三加一」政見。（記者許國楨攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天（10日）下午前進台中市東區，在天皇宮廟埕舉辦「欣欣向榮．傾聽市民心聲」座談會，與市民面對面談市政，湧入上百人，廟埕擠得水洩不通。

何欣純說，參選市長不是只為爭取支持，而是要把未來台中要走的方向說清楚、講明白。城市治理不能只靠數據和簡報，而是要親自走進社區，聽見年輕人、家長與長輩的真實聲音，才能找出制度盲點，提出真正解決問題的方法。

何欣純拋出「三加一」政見，直球回應民眾關心的生活議題，第一是普發現金1萬元，「中央能做到，台中也該做」；第二，65歲以上長者健保補助不但不會取消，還會持續推動；第三，敬老愛心卡將放寬使用限制，讓長輩用得方便、真正受惠。

「加一」則聚焦孩子照顧，主張國中小營養午餐全面免費，公私立一視同仁，因為每個孩子都是台中的未來。台中市財政有能力支撐這些政策，關鍵在於是否把錢用在對的地方，讓年輕家庭敢生、敢養，長輩老得安心。

主辦活動的市議員陳雅惠說，城市建設不能只停留在會議室裡，更要實際走進社區、面對市民。市議員李天生、江肇國，前市議員邱素貞、張雅旻，以及東信里里長洪榮吉、天皇宮主委李炎星等人到場力挺說，何欣純歷任縣市議員、立委，基層歷練完整、戰力堅強，深受民意肯定，是最適合帶領台中前進的市長人選。

何欣純在天皇宮廟埕舉辦座談會，氣氛熱絡。（記者許國楨攝）

