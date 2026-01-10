為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴瑞隆號召「百工百業顧電話」 一人再拉20親友初選票

    2026/01/10 16:31 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆發起「行動代號：百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨高雄市長初選民調將於下週登場，賴瑞隆今（10）日發起「行動代號：百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」，一人致電至少20位親友，提醒在1月12到17日晚間民調期間，務必在家顧好室內電話，表態唯一支持賴瑞隆。

    賴瑞隆今天下午分別打給雄女畢業的屏東縣長周春米、鳳山出身的新北市議員戴瑋姍、前行政院長張俊雄夫人、立委吳思瑤、台北市議員林亮君等人，眾人獻聲允諾將全力向高雄的親友拉票；立委林月琴親自到場，打給長期和她在民間打拚的社福團體夥伴及托嬰中心主任，請他們唯一支持賴瑞隆。

    此外，出身文化界的市議員初選參選人尹立，也致電給20位設計師好友；前空服員黃敬雅則致電給20位空服員，現場懇託聲不斷，展現百工百業力挺的意志。

    賴瑞隆表示，已走到最後一哩路，下週就是民進黨高雄市長初選的電話民調期間，呼籲大家做後盾、幫忙顧電話，顧的不只是選戰，是高雄接下來10年的方向，也是謝長廷、陳菊、陳其邁市長20多年來為高雄打下的根基，更是讓所有高雄人引以為傲的城市光榮。

    賴瑞隆指出，未來關鍵4年，高雄必須持續向前。包含交通建設不能停、產業更要升級，讓百工百業都賺錢；社會福利則要讓年輕人好就業、住得起、養得起，孩子快樂平安健康長大，長輩無憂無慮安老；他強調「自己不只準備好了，更早已參與及協助市政20年」，擁有最完整歷練、最專業實績、最穩健性格、最堅定信念，正是最能守護高雄的人選。

    大高雄里長聯誼總會總主席張宇讚表示，歷經與賴瑞隆超過10年的相處，保證他是最懂基層心聲、為市民做事的政治人物，大高雄已經有超過300多位里長公開支持賴瑞隆，展現出基層的集體態度。

    立委林月琴打電話給社福團體夥伴，請他們唯一支持賴瑞隆。（記者葛祐豪翻攝）

    尹立致電給20位設計師好友，拜託支持賴瑞隆。（記者葛祐豪翻攝）

