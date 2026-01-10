國民黨台中市長人選誰出線？鄭麗文：看16日協調結果再說

針對國民黨台中市長人選，鄭麗文表示，已經約好了在1月16日由中央黨部、市黨部，以及及兩名參選人一起協調，一切「先看協調結果再說！」（記者蔡淑媛攝）

今年台中市長選舉民進黨已確定由立委何欣純參選，國民黨則陷入初選之爭，由江啟臣與楊瓊瓔爭取出線，主席鄭麗文今天表示，已經約好了1月16日由中央黨部、市黨部以及2名參選人一起進行協調，一切「先看協調結果再說！」

台中市長盧秀燕今天參加活動時也說，今年底的市長選舉在11月底就要投票，距離現在只有10個月左右，時間非常緊迫，希望國民黨在1月底前能趕快確定人選，藍營支持者的心才能安定下來不會焦慮。

鄭麗文今天下午在台中參加黨員Reset拓點計畫時受訪表示，現在已經約好1月16日中央黨部、台中市黨部以及2名參選人一起進行協調，還是會按照國民黨所頒佈的提名辦法，先看16日協調的結果如何再說。

鄭麗文今天在台中參加黨員Reset拓點計畫，包括江啟臣、鄭麗文都進行演講。（記者蔡淑媛攝）

鄭麗文今天到台中市黨部參加活動時和江啟臣互動熱絡，右為市黨部主委蘇柏曦。（記者蔡淑媛攝）

