為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    營養午餐免費只給公校 何欣純嗆盧秀燕：慢一點還只做半套

    2026/01/10 15:31 記者蔡淑媛／台中報導
    何欣純批盧秀燕中小學免費營養午餐政策，「不但慢了一點，還只做半套！」（記者蔡淑媛攝）

    何欣純批盧秀燕中小學免費營養午餐政策，「不但慢了一點，還只做半套！」（記者蔡淑媛攝）

    台中市長盧秀燕宣佈新學年度起公立國中小學營養午餐全面免費，私校學生被排除在外引起反彈，民進黨台中市長參選人、立委何欣純直言，「我在第一時間支持台中市中小學營養午餐免費、由政府負擔」，這次盧市長在蔣萬安宣佈免費政策後才公佈，「不但慢了一點，還只做半套！」

    何欣純今天與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲講中被問及營養午餐免費政策，她強調，中小學生營養午餐免費政策是「兒童福利」，私立中小學的學生也是台中市的孩子，卻不在盧市長宣佈的免費對象。

    何欣純表示，不分公私立的國中小學的學生，政府都應該補助營養午餐，才是真正做到一視同仁、不分彼此。

    私立中小學生被指有錢讀私立還要補助？何欣純則說，不要有刻板印象，私立中小學生的家庭也不定是大富大貴，只要是台中市的孩子，都應擁有兒童福利政策，鼓勵市民敢生，感受到政府一起養孩子。

    對於外界批評中央不買單免費營養午餐政策，何欣純向盧秀燕喊話，盧市長當過立法委員，也審過總預算，也知道目前中央的總預算還卡在立法院，藍白在野黨還不排審，呼籲盧秀燕應該告訴藍白立委一起審預算，審查預算後，再來談預算資源分配好不好、公不公平，是否再加碼等處理方式。

    何欣純也強調，孩子國家養，現在幼兒0到6歲學齡前托育補助政策，就是由中央全部來負責，讓家長相當有感。

    何欣純與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲講座。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲講座。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純與民眾互動熱絡。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純與民眾互動熱絡。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純強調，孩子國家養，現在幼兒0到6歲學齡前托育補助政策，就是由中央全部來負責。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純強調，孩子國家養，現在幼兒0到6歲學齡前托育補助政策，就是由中央全部來負責。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播