憂陳昭姿卸任牽動IPAC資格 吳思瑤盼民眾黨：捍衛國家主權立場應一致

民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

民眾黨立委陳昭姿推動人工生殖法納入代理孕母，且因未簽「2年條款」引起黨內部分人士不滿，還傳出陳昭姿若離開立法院，我國好不容易才加入的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）恐將因此失去會員國資格。對此，民進黨立委吳思瑤直言，一碼歸一碼，法案主張可以不同，但捍衛國家主權的立場應該一致。

吳思瑤今日於社群平台發文提及，就像人工生殖技術與代孕脫鉤一樣，《人工生殖法》與IPAC也沒有絕對的對價。「在國民黨杯葛抵制下，台灣能順利加入IPAC，我們確實衷心感謝陳昭姿委員，這份肯定與感謝未曾也不會改變」。

吳思瑤指出，「我們不會因為在代理孕母議題上意見不同，就全盤推翻否定陳委員的一切。但支持加入IPAC，與民主同盟國家站在一起抵禦中共打壓，希望不只是陳委員的個人主張，也能是民眾黨的政黨主張」。

吳思瑤表示，不管陳昭姿何時卸任、由誰接任，期待民眾黨都應該協助台灣保有IPAC的會員國資格。相信守護台灣也是陳昭姿委員的畢生心願！一起促成民眾黨為台灣發聲。

吳思瑤直言，這就是總統賴清德一再強調的「我們雖然不同黨，但都是同一國」！對內可以競爭，意見可以不同，對外都要團結一致。

