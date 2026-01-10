為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    營養午餐變新北市長參選人政見戰場 劉和然：不為政治草率承諾

    2026/01/10 15:05 記者黃子暘／新北報導
    爭取參選新北市長的國民黨籍副市長劉和然（左）表態，「我不會為了政治，草率承諾」，要考量46億元可照顧多少特教學生、校舍修繕、數位資源。（資料照）

    地方紛紛跟進免費營養午餐政策，六都現僅新北市考量辦理需46億元，憂排擠其他教育資源暫未跟進，不過市府已表態正在盤點資源並做各方案試算。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧已將此納入政見，爭取參選新北市長的國民黨籍副市長劉和然今（10）日表態，「我不會為了政治，草率承諾」，要考量46億元可照顧多少特教學生、校舍修繕、數位資源，「新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的」。

    劉和然指出，近日許多家長關心營養午餐議題，他曾擔任教師、校長，也非常在乎孩子在學校有沒有吃飽、吃好，「但我也想多問一句：除了這一餐，我們還能為孩子補上什麼？」新北有約32萬名學生，教育預算分毫均來自家長血汗錢，46億元一次發下去雖皆大歡喜，但他必須誠實面對選擇的重量。

    「46億元，幾乎等於新北一整年的特教經費，也和一年校舍新建、整建與硬體建設約50億元相去不遠」，劉和然說，就像馬拉松配速的重要性，「但市政，必須是長遠而穩定的耕耘」，他不會為了政治草率承諾，但他承諾新北預算都會用在刀口上，「確保弱勢孩子一定吃得飽，也讓教育資源，真正陪著孩子走得遠」，「新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的」。

    相關新聞
    政治今日熱門
