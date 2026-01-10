最後黃金週 許智傑前進林園、大寮與婆媽搏感情

許智傑（左）今天前往林園、大寮，和婆媽博感情拜票。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選將於下禮拜進行電話民調，參選人把握最後黃金週衝刺選情，許智傑今（10日）上午前往林園、大寮區進行車隊掃街，並前往傳統市場和攤商、婆媽博感情拜票。

台南市長黃偉哲今天傍晚將南下高雄，先陪賴瑞隆車掃，再趕場擔任邱議瑩造勢晚會的神秘嘉賓。許智傑沒有大咖陪同，今天上午與前市議員韓賜村、東林里里長盧盈叡、文賢里里長黃三源，一起向買菜的婆婆媽媽握手拜票爭取支持，晚間則要參加林園區24里志工聯誼餐會。

許智傑呼籲，市民選市長，要選最沒有爭議、基層實力最堅定、做事最有能力的候選人；他個人獲得陳其邁市長人格保證，是最會做事的候選人，也多次被讚許人格特質比市長還像市長，已經準備好銜接陳其邁市長的施政，帶領高雄下一個10年再次高飛。

針對下禮拜的電話民調初選，許智傑大聲宣告：「高雄準備好了！我更是準備好了！」他承諾若能順利承接重任，將擔任一位不分黨派、廣納民意的「全民市長」，讓城市持續進化，成為所有高雄人的驕傲。

對於今早的富邦馬拉松休閒趣味賽，陳其邁著恐龍裝「交棒」給邱議瑩，許智傑笑說「我去年也穿恐龍裝跟陳其邁跑一段趣味賽跑，也很有趣呀！」趣味競賽就是單純的趣味，早上他前往林園早市掃街，也很多市民希望他可以「傳陳」市政，繼續帶領高雄發光發熱。

