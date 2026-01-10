為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲批反代理孕母「為反而反」林月琴：民眾黨立委棄守、黃國昌5分鐘快閃

    2026/01/10 16:56 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委陳昭姿、民眾黨前主席柯文哲和民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨立委陳昭姿、民眾黨前主席柯文哲和民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    朝野立委近日就代理孕母是否納入「人工生殖法修正草案」在立法院交鋒。對此，民進黨立委林月琴表示，「昨天，民眾黨發布1張圖 回應我在人工生殖法審查時的疑問」，她當時提問，包含聯合國及有在實行代孕的國家，都有指出代孕出生的嬰兒被販賣、遺棄的問題，我們應該如何防範？「結果民眾黨的回覆是，販賣棄養本身就違法。」令她直呼「超級傻眼」。

    林月琴今於社群平台發文表示，「我超級傻眼，用幾個字就有辦法解決這個問題？」更何況，這根本上違背了公共政策討論的核心，我們立法者在立法時應該要用制度窮盡所有可能、預防所有風險、而不是等孩子被傷害再處罰。「照民眾黨的邏輯，所以先過再說，以後有小孩被販賣，再來加重刑期預防？那為什麼不能在根本上預防？」

    林月琴指出，兒童權利的核心是「最佳利益原則」，而不是「出事後誰去坐牢」。如果一個制度已知會讓某些孩子在出生時就面臨被拒收的風險，那本身就違反兒童權利公約的精神。

    關於人工生殖審查時，我們非常嚴謹、仔細的提出疑慮、和大家討論，卻又被柯主席說我們都在為反而反、不給討論。她提出聯合國的報告和其他國家面臨的現況不是務實討論嗎？我提出衛福部做的風險評估報告不是科學嗎？

    林月琴直言，「柯主席，你要不要先看一下：那天委員會審查現場，誰是『全程』坐到底？你口口聲聲說這是民眾黨優先法案，那天到底有多少民眾黨委員到場、發言捍衛？連你託付的黃主席，也只是快閃發言，講完就收書包走人，停留不到5分鐘。」

    你們自己的優先法案，先被你們民眾黨立委棄守；接著又來斷章取義，把民進黨跨委員會委員從各個角度、理性且團結捍衛政院版本的發言，說成別的故事。而且當天召委規則很清楚：有舉手，就讓你充分發言。

    林月琴最後說，「所以我也拜託柯主席、民眾黨：要不要把那天藍白委員相挺的發言剪一剪、完整放出來，讓大家一起聽聽你們支持捍衛的理由。還是你根本找不到更多藍白委員的發言？」

