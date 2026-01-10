家樂福推銷「早每」稱「艹有除乾淨」遭小草大罵後刪文

家樂福文案引起小草不滿。（取自Threads）

商家小編推銷商品時玩哏有機會引發討論，提升買氣，但也可能不小心惹怒特定族群。家樂福昨日推銷草莓口味商品時，為強調自家草莓都已經把蒂頭去掉，稱呼自家產品是「早每」，「因為艹都有好好除乾淨」。沒想到文案疑似引發「小草」（民眾黨支持者）不滿，目前已經刪文。

台灣家樂福昨日在Threads上發文表示：「大家好，我們是早每，因為艹都有好好除乾淨。」文章PO出後沒多久，卻被發現已經刪文。不過有網友已經將貼文截圖，也有網友指出，該文案惹怒小草，有人在下方留言批評，隨後就發現貼文被刪除。

請繼續往下閱讀...

目前在家樂福Threads上搜尋，已無法看見該則貼文，家樂福也沒有對相同商品PO出新的推銷文案。

對此，網友紛紛留言表示：「拔掉蒂頭的草莓剛好就是早每，到底在敏感什麼啊」、「草到底有多敏感？」、「心裏有鬼的自己對號入座」、「沒想過這種內容也要刪文」、「支持家樂福不要刪文，他們願意對號入座也是他們的事」、「草除的那麼乾淨，是時候來去家樂福消費了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法