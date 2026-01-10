為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高虹安再挖新竹棒球場有石塊 林智群曬甲子園照問：他們也弊案？

    2026/01/10 14:14 即時新聞／綜合報導
    竹市指出，在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。（新竹市府提供）

    竹市指出，在棒球場原土層挖出不符規定的大石塊與磚塊。（新竹市府提供）

    新竹市長高虹安回歸市府後，7日再到新竹棒球場了解改善工程進度，新竹市府發布新聞稿指出，在覆土層，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物。律師林智群今日在臉書曬出日本甲子園棒球場土層模型並質問：「日本甲子園棒球場下面也是石塊，他們也是弊案？」

    林智群發文表示，一個接近完工的棒球場，高虹安挖棒球場挖了4年還在挖，棒球場現在跟工地差不多。他表示，最近高虹安還展示挖出來的石塊，說這個是弊案？他質疑：「棒球場下面不放石塊，是要放黃金嗎？」林智群也曬出一張網友參觀甲子園的照片表示，「日本甲子園棒球場下面也是石塊，他們也是弊案？」

    林智群諷刺高虹安，想當檢察官就去考試，一個市長整天沒事幹當柯南，還被法院認證破壞現場導致無法鑑定，「竹科工程師選出來的就是品質保證，笑死。」最後他也嗆：「新竹市政府就繼續挖下去，看看可不可以挖到白堊紀，挖到恐龍化石。」

    市府8日發布新聞稿，稱高虹安7日到棒球場了解改善工程進度，在覆土層，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物。工務處稱，此類違規回填物違反設計與施工規範，易造成土層孔隙過大，影響覆土層受力均勻性，導致草皮沉陷、排水不良及場地耐久性不足等狀況。並證實棒球場前統包商確實在不符設計位置進行回填營建廢棄物，市府也將依法向統包商求償。

    不過，棒球場在高虹安主政下，3年來已被挖成有如廢土場，棒球場要重啟，恐怕還有一段很長的路要走。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播