高虹安再挖新竹棒球場有石塊 林智群曬甲子園照問：他們也弊案？

新竹市長高虹安回歸市府後，7日再到新竹棒球場了解改善工程進度，新竹市府發布新聞稿指出，在覆土層，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物。律師林智群今日在臉書曬出日本甲子園棒球場土層模型並質問：「日本甲子園棒球場下面也是石塊，他們也是弊案？」

林智群發文表示，一個接近完工的棒球場，高虹安挖棒球場挖了4年還在挖，棒球場現在跟工地差不多。他表示，最近高虹安還展示挖出來的石塊，說這個是弊案？他質疑：「棒球場下面不放石塊，是要放黃金嗎？」林智群也曬出一張網友參觀甲子園的照片表示，「日本甲子園棒球場下面也是石塊，他們也是弊案？」

林智群諷刺高虹安，想當檢察官就去考試，一個市長整天沒事幹當柯南，還被法院認證破壞現場導致無法鑑定，「竹科工程師選出來的就是品質保證，笑死。」最後他也嗆：「新竹市政府就繼續挖下去，看看可不可以挖到白堊紀，挖到恐龍化石。」

市府8日發布新聞稿，稱高虹安7日到棒球場了解改善工程進度，在覆土層，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物。工務處稱，此類違規回填物違反設計與施工規範，易造成土層孔隙過大，影響覆土層受力均勻性，導致草皮沉陷、排水不良及場地耐久性不足等狀況。並證實棒球場前統包商確實在不符設計位置進行回填營建廢棄物，市府也將依法向統包商求償。

不過，棒球場在高虹安主政下，3年來已被挖成有如廢土場，棒球場要重啟，恐怕還有一段很長的路要走。

