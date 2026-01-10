為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    劉世芳：社宅越蓋越少因土地稀缺 衝刺包租代管活化空餘屋

    2026/01/10 13:39 記者李文馨／台北報導
    內政部長劉世芳。（資料照）

    賴總統於選前承諾將在蔡總統興建12萬戶基礎上，於113年至121年間再增加興建13萬戶，達總數25萬戶社會住宅的目標，不過相關興辦計畫至今尚未核定。內政部長劉世芳證實，由於社宅蓋得慢、土地稀缺、取得慢，因此社宅會越蓋越少，將擴大衝刺包租代管，活化空餘屋；她強調，核心價值不變，一樣維持服務百萬租屋家庭。

    劉世芳表示，蔡總統任內規劃12萬戶的社會住宅，賴總統也是繼續往這個方向走，但社會住宅興建的速度非常慢，不可能今天興建，1、2年後就完工，目前為止，已完工可入住的社宅大概是4萬6千戶，政府會完成12萬戶，並再往增加3萬到4萬戶的目標前進。

    至於政府為何不繼續興建社宅，劉世芳說，在政策滾動檢討的過程中，土地在蛋黃區越來越稀少，若把社宅蓋在邊邊角角之處，如蓋在陽明山上，也沒有人會去。對於目前有租屋需求者，除了社會住宅，政府持續推動租金補貼及包租代管，「無論如何，這3個加在一起都是100萬戶。」

    她也提到，由於蓋社宅的任務是中央與地方共同推動，她去年底陸續拜訪新北市、桃園市、台中市，詢問有無蛋黃區的土地可以蓋社宅，也詢問地方可否釋放5%整體開發區或都市計畫區，儘管釋放出來，也都是邊邊角角的地方，絕不是蛋黃區。

    劉世芳說明，內政部去年下半年的業務重點在「包租代管」，將私人興建的空屋或餘屋，利用房仲或其它租賃方式，把空餘屋釋放給有需求者。台灣目前約有91萬戶空餘屋，希望未來在空餘屋部分，將包租代管數量往上衝2萬戶以上，並朝蛋黃區的空餘屋方向努力，目標包租代管達到32萬戶。

    劉世芳坦言，「賴總統蓋的社宅是越來越少，但是因為社宅蓋得慢、土地稀缺、取得慢，但不會違反服務百萬租屋家庭租屋需求的覆蓋率。」內政部希望在財務槓桿可平衡的狀況之下，符合氣候變遷，符合未來社宅可以滿足有需求地區的狀況下，在包租代管跟租金補貼做為替代方案，維持服務百萬家戶。

    內政部政務次長董建宏補充，青年在就學與就業階段具高度流動性，也多選擇住在都市主要發展區，因此為了精準定位並回應民眾需求，會透過盤點既有公有地、並與地方政府合作，持續興建社宅，並透過BOT等方式多元取得，再加強包租代管、自主都更、老宅延壽，或以賦稅等方式釋出空餘屋，打造「移動式社宅」，避免公有地或素地持續興建，造成公共投資浪費。（14:14更新）

