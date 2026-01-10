為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營台中市長人選 盧秀燕：目前民調勝券在握、1月底前快確定

    2026/01/10 13:47 記者張軒哲／台中報導
    台中市長盧秀燕（中）期盼台中市長下屆藍營參選人可以早日定案。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕（中）期盼台中市長下屆藍營參選人可以早日定案。（記者廖耀東攝）

    下屆台中市長選舉，民進黨已確定由立委何欣純參選，國民黨的台中市長提名之爭則進入白熱化，由立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取出線，黨中央將於16日邀請兩人協調；對此，台中市長盧秀燕今天受訪說，從內參民調看來，他們兩位不管誰參選都勝券在握，希望在1月底前決定，才有更多的時間可以向市民請託。

    盧秀燕今天參加玉京天公祖總廟的龍鳳呈祥龍柱完成大典，她受訪說，剛才在致詞時提到，希望天公祖帶來台中的好福氣、下任市長更好，今年底的市長選舉在11月底就要投票，距離現在大概只有10個月左右，時間已非常緊迫。

    她表示，希望國民黨趕快確定人選，藍營支持者的心才能安定下來、不會焦慮，楊瓊瓔、江啟臣都非常優秀也具有實力，而且現在從國民黨內部的民調看來，「我可以稍微透露一下，他們兩位不管哪一位參選都是勝券在握」，這個領先必須維持，希望國民黨下屆市長的候選人在1月底以前能夠定案。

    盧秀燕出席玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典致詞。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕出席玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典致詞。（記者廖耀東攝）

