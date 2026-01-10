想對台灣幹嘛都隨便習近平？美台觀測站曝光川普原話意思

美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普日前接受《紐約時報》專訪，提到兩岸關係時，有媒體翻譯川普說法「習近平想幹什麼隨便他」，然後解釋成川普會放任中國攻台。粉專「美國台灣觀測站」表示，其實川普的意思是並不是指中國可以為所欲為，雖川普說「習近平要怎麼想隨便他」，但後面也說了如果習攻台，他會「很不高興」，這就讓人聯想到過去川普說過如果中國打台灣，美國就會轟炸北京。這些言論都看不出來川普會讓習近平為所欲為。

粉專「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」今日發文表示，川普受訪時被問到最近討論熱烈的「先例論」，也就是美國打委內瑞拉是否給中國攻台設立先例。川普說台灣沒放那麼多犯人或毒品到中國，所以也沒辦法拿這個理由打台灣。如果習近平覺得台灣是分裂勢力，對中國構成威脅所以要打台灣，川普是否還是給習構成先例？川普說，認為習不管是基於國族榮光認為台灣是中國一部份的理由，要怎麼想隨便他，反正川普說過要是習打台灣他會很不高興，至於之後美國換了總統中國會不會攻台就不好說了。

粉專指出，川普前半段切入的點其實很有意思，就是台灣並沒有對中國造成什麼麻煩或敵意行為。對台灣來說，威脅來源方的實際情況是相反過來。後半段川普的論點雖然和之前的說法差不多，但川普提到「這對他（習）是榮光的來源。他認為這（台灣）是中國的一部份，而他要怎麼想也是他的事」（It's a source of pride for him. He considers it to be a part of China, and that's up to him what he's going to be doing.）

粉專分析，有不少媒體把川普的話翻譯成「習近平想幹什麼隨便他」，然後解釋成川普會放任中國攻台。但如果看前後文就知道這裡的「up to him」其實是「他要怎麼想隨便他」的意思。所以後面的「doing」可以是代稱前面的「consider」，而不是指中國可以「為所欲為」。這不是超譯，而是基本的英文問題。而且後面川普已經說了，如果習真的動手，他會「很不高興」，這就讓人聯想到前年川普說過如果中國打台灣，美國就會轟炸北京。這些言論都看不出來川普會讓習近平為所欲為。

所以值得玩味的是川普說「習近平覺得台灣是中國一部份，而他要怎麼想隨便他」，因為這也暗示了川普對習近平怎麼想是不置可否的。川普在去年川習會前說過「Taiwan is Taiwan」，「我們一直以來的解讀就是說台灣議題不在川普的優先議題上面，認為沒有需要立刻來處理。」

粉專指出，當時的話和川普在《紐時》的發言都是在討論相關的議題，其實可以放在一起看。大致上可以確定在川普眼中台灣並不是中國的一部份，「台灣就是台灣」，習近平要怎麼想隨便他。台灣就是台灣，在處理議題的時候是先處理中國議題再說，台灣議題就是另外處理。大概就是這個意思。

粉專最後表示，事實上，「中國領導人要怎麼想，隨便他」這個也是非常符合美國的「一中政策」。美國與中國簽訂的外交公報裡面講說美國「認知到」中國聲稱台灣是中國一部份的立場，然後不挑戰這個立場。其實就是「你要這樣想我們尊重，但我們沒有這樣認為」的外交版本，換成川普來講就變成「that's up to him」，如此而已。

