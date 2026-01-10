為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    天公祖總廟龍柱完成大典36人剪綵名單沒有他 江啟臣坐台下觀禮

    2026/01/10 13:45 記者張軒哲／台中報導
    韓國瑜與王金平擔任玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典剪綵嘉賓，江啟臣坐在台下與民眾交談。（記者張軒哲攝）

    韓國瑜與王金平擔任玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典剪綵嘉賓，江啟臣坐在台下與民眾交談。（記者張軒哲攝）

    財團法人玉皇大帝增福基金會今日於清水舉行玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典，國民黨政要齊聚，立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁、前立法院長王金平、國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕等人擔任剪綵嘉賓。尷尬的是36名剪綵嘉賓名單竟無立院副院長江啟臣，只能坐在台下擔任觀禮。

    國民黨立委楊瓊瓔擔任玉皇大帝增福基金會常務監事，也在玉京天公祖總廟多年前籌備時擔任執行長，在楊瓊瓔邀請下，今日玉京天公祖總廟龍柱完成大典藍營大咖齊聚，鄭麗文今日上午一到會場就被楊瓊瓔安排入座，坐在她與盧秀燕旁邊，三人互動熱絡，頻頻交頭接耳。

    因近期楊瓊瓔與江啟臣皆表態爭取藍營下屆台中市長提名，外傳因此種下心結，今日江啟臣與韓國瑜從鎮瀾宮發完春聯一同抵達清水會場，楊瓊瓔在簽到處熱情招呼兩人，她先請江啟臣要先簽名，並親自幫江啟臣披掛綵帶，拉著韓國瑜介紹來賓，江啟臣跟在後方。

    典禮重頭戲是邀請36人擔任龍柱完成剪綵大典來賓，名單卻沒有江啟臣，江啟臣只能坐在台下擔任觀禮，合掌參拜，與藍營基層幹部寒暄。韓國瑜剪綵活動結束後，趕緊將彩球遞給江啟臣，象徵將祝福送給他，化解尷尬。典禮結束後，楊瓊瓔也主動與江啟臣寒暄，展現當東道主的熱情。

    玉京天公祖總廟龍柱完成大典藍營大咖齊聚，國民黨主席鄭麗文（右起），立委楊瓊瓔與台中市長盧秀燕齊聚。（記者張軒哲攝）

    玉京天公祖總廟龍柱完成大典藍營大咖齊聚，國民黨主席鄭麗文（右起），立委楊瓊瓔與台中市長盧秀燕齊聚。（記者張軒哲攝）

    玉京天公祖總廟龍柱完成大典藍營大咖齊聚，國民黨主席鄭麗文（右起），立委楊瓊瓔與台中市長盧秀燕齊聚，三人交頭接耳。（記者廖耀東攝）

    玉京天公祖總廟龍柱完成大典藍營大咖齊聚，國民黨主席鄭麗文（右起），立委楊瓊瓔與台中市長盧秀燕齊聚，三人交頭接耳。（記者廖耀東攝）

    立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣寒暄。（記者張軒哲攝）

    立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣寒暄。（記者張軒哲攝）

    熱門推播