為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    免費營養午餐多縣市跟進 卓揆：統籌分配款增加讓地方自治做好

    2026/01/10 13:05 記者李文德／雲林報導
    卓榮泰指出原本編列21億元補助弱勢家庭，另外還有38億元補助「三章一Q」等午餐預算隨統籌分配稅款回歸地方，也盼立院能夠支持院版財劃法。（記者李文德攝）

    卓榮泰指出原本編列21億元補助弱勢家庭，另外還有38億元補助「三章一Q」等午餐預算隨統籌分配稅款回歸地方，也盼立院能夠支持院版財劃法。（記者李文德攝）

    台北市政府日前宣布免費營養午餐政策，引起各縣市政府紛紛表態跟進，外界也好奇中央是否會給予協助？行政院長卓榮泰前往雲林視察時表示，中央釋出4165億統籌分配稅款給各縣市，多縣市將實施免費營養午餐，非常正確，也喊話立院理性審視修正後的財劃法，讓中央地方一起進入新的合作時代。

    台北市日前公布國中小營養午餐全面免費，引起不少地方縣市政府紛紛被問到是否跟進，台中、雲林、台南、高雄等縣市都表態跟進，統計目前22縣市中，已實施或已宣布全面免費的達18縣市。卓榮泰昨天到地方視察也表示「這是地方自治事項，希望地方做得好」。

    卓榮泰今上午到雲林元長視察樂活運動館規劃，他致詞時再次提及營養午餐政策。他說，特別感謝地方首長宣布推動免費營養午餐政策，其實先前已有10個縣市實施免費營養午餐，因為統籌分配稅款增加，包括雲林在內共有8縣市可以推動。

    「這本來就屬於地方自治的事項」，卓榮泰強調，中央政府過去每年編列21億元補助弱勢家庭，另外還有38億元補助「三章一Q」，讓孩子能夠接觸到更好、有機的食材，相關預算隨著統籌分配稅款真正回到地方政府，地方更有能力把地方自治的事情做好，中央政府當然是樂觀其成。

    卓榮泰表示，中央政府接下來就可以把沒有分配到地方的資源，用在國防、外交，以及跨縣市、跨年度的大型公共建設上面，這就是中央與地方應該有的分工關係，也正是行政院推動修正財政收支劃分法的核心精神，除了可提升國民生活均衡，也讓中央與地方權責劃分更合理公平，更重要的是強化地方自治。

    卓榮泰表示，誠懇地拜託國會支持今年度的中央政府總預算，順利完成審查，也請大家一起來理性、務實地審視修正後的財政收支劃分法，支持院版的財劃法，讓中央地方一起進入新的合作時代。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播