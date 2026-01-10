25萬戶直接興建社宅目標下修 內政部轉衝刺包租代管

中壢1號社宅中庭設計綠廊空間。（資料照）

賴總統選前承諾將在蔡總統興建12萬戶社宅基礎上，在113年至121年間再增加興建13萬戶，達總數25萬戶社會住宅的目標，不過相關興辦計畫至今尚未核定。內政部今天表示，自2016年至今，中央、地方合計達12萬2680戶，未來會與租金補貼戶數較高的縣市政府，以直接新建、都更分回、容積獎勵等多元方式，再多推動6萬戶社會住宅興辦工作，並擴大包租代管政策達32萬戶，照顧百萬租屋家戶目標不變。

內政部今天透過新聞稿表示，自2016年起至今，從前總統蔡英文至總統賴清德任內，政府持續推動多元興辦社會住宅、包租代管及租金補貼等3軌政策，協助超過110萬戶租屋的青年、弱勢與婚育家庭，未來將從政策可及性、立即性與精準性3個面向優化政策配置外，也會符合居住正義、社會福利、環境保護等3項國家政策。

內政部表示，政府照顧百萬租屋家戶的政策目標始終不變，透過3軌政策同步推進，截至2025年底，目前社會住宅興辦戶數已達12萬2680戶，包租代管累計10萬4803戶，租金補貼受益戶數為91萬3867戶；扣除同時申請包租代管與租金補貼的10萬餘戶後，合計已有逾110萬戶租屋族獲得政府實質協助。

內政部指出，未來會持續強化立即性的租屋保障機制，擴大推動包租代管政策，將六都屋齡50年以下共計37.5萬戶低度使用的住宅，透過賦稅機制積極輔導、轉化為社會住宅，以增加弱勢承租比例、提供租客更穩定的租期與公證機制，並搭配房屋修繕補助與育兒設施設置補助等配套措施；同時，包租代管政策也將會與衛福部合作，連結社福機制，給予弱勢族群更完整、全面的照顧。內政部指出，未來由10萬戶逐年擴大規模，並以達到32萬戶為目標，以回應民間團體及立法院的要求。

內政部指出，自2016年至今，中央已多元興辦7萬138戶社會住宅，地方政府興辦5萬2542戶，中央、地方合計達12萬2680戶。其中，若僅自2024年下半年起計算，國家住宅及都市更新中心也已完成決標1萬5888戶。未來，內政部將強化社宅興辦的精準性，除依據租金地圖統計結果掌握租屋熱點外，會與地方政府共同盤點具實際需求的區位，攜手新北市、臺中市、臺北市及桃園市等租金補貼戶數較高的縣市政府，以直接新建、都更分回、容積獎勵等多元方式，再多推動6萬戶社會住宅興辦工作。

此外，內政部提到，因應總統府氣候變遷委員會所訂目標，內政部須於2030年前在住商部門減少35%碳排量。若透過包租代管方式活化空餘屋，相較新建社宅可降低約30%至40%的碳排量，有助於在滿足居住需求的同時，兼顧減碳目標與環境保護。

內政部強調，社宅多元興辦、包租代管與租金補貼，3軌政策並行，讓青年、弱勢與婚育家庭在不同人生階段，務實而貼近需求的居住支持政策，中央與地方政府會努力精進，維持照顧百萬戶租屋家庭的目標。

