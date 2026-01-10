為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓國瑜、顏清標陪江啟臣發春聯 何欣純直言：意圖很明顯

    2026/01/10 12:29 記者蔡淑媛／台中報導
    何欣純今天與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲，與民眾互動熱烈。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純今天與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲，與民眾互動熱烈。（記者蔡淑媛攝）

    立法院長韓國瑜馬年春聯昨出爐，今天即由副院長江啟臣陪同到台中大甲鎮瀾宮發春聯，大甲鎮瀾宮董事長顏清標與立委顏寬恒也出面作陪，在江與楊瓊瓔黨內初選前，被視為支持江啟臣，對此，何欣純表示，意圖很明顯，江啟臣陣營才會發出公開行程，營造這樣的態勢。

    針對國民黨中央16日將協調台中市長人選，近日政界流傳一份台中市長選情民調，內容指稱國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔與對手何欣純之間的支持度出現明顯差距。

    何欣純今天與議員江肇國合辦「欣欣向榮」傾聽民意心聲系列講中，被媒體問及民調問題，何欣純表示，新聞看到國民黨澄清，對台中市選情未做民調，也沒有做任何內參民調，至於是否有民調，她也看不清楚，事實要問國民黨。

    何欣純表示，任何民調都是參考，也有很多人告訴她，這份民調是不是國民黨內部在打壓某個人，或是刻意操作，她也不知道，但這已經讓很多國民黨支持者及基層黨工很焦慮，也看得很模糊。

    何欣純補充說，不管誰來站台發春聯，市民最需要的是市長是否傾聽民意，提供好的政策與政見，市民期待市長是一起努力生活、讓台中越來越好的人。

    

    

    被問及韓國瑜、顏清標陪江啟臣到鎮瀾宮發春聯，何欣純表示，意圖明顯。（記者蔡淑媛攝）

    

    熱門推播