民進黨高雄市長初選倒數 黃偉哲今將偕賴瑞隆車掃、出席邱議瑩晚會

民進黨高雄市長初選進入最後黃金週，台南市長黃偉哲今（10日）天將現身高雄炒熱選情，傍晚先陪賴瑞隆車掃，晚上再趕場擔任邱議瑩造勢晚會的神秘嘉賓。

黃偉哲將於今天傍晚5點陪同賴瑞隆在鳳山區進行車隊掃街。賴瑞隆強調，兩天後就要做民調，市民也在思考未來下一棒的市長人選、什麼條件最適合，他歷經謝長廷、陳菊和陳其邁市長，高雄進步繁榮，接下來的市長要承擔重任，特別是要有穩健、理性、專業的特質，也要熟悉市政。

立委沈伯洋昨晚陪同賴瑞隆車掃，他表示，一個城市的光榮發展、經濟發展，是這個城市的命脈。賴瑞隆從過去到現在，最著重的就是讓高雄經濟有良好的發展，這對城市治理是最重要的，希望讓高雄成為全台灣的榜樣，「大家都很想要變成高雄這個樣子，我們不能夠讓高雄失去這樣的活力。所以，最早開始就注重高雄經濟發展的賴瑞隆，會是大家值得支持的對象!」

邱議瑩今早則公布晚間「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請黃偉哲親臨現場助陣。她表示，自己與黃偉哲自1996年擔任國大代表時便結識，並與賴清德總統同一期，一路並肩奮鬥，至今已有30年的深厚情誼，也有長年的信任與默契。

邱議瑩感謝黃偉哲在選前關鍵時刻，親自站台力挺，不只表達對她的支持，更象徵高雄與台南將延續緊密夥伴關係。她強調，未來將在既有基礎上穩健前行，帶領高雄走向下一個里程碑。

