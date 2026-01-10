為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨高雄市長初選倒數 黃偉哲今將偕賴瑞隆車掃、出席邱議瑩晚會

    2026/01/10 13:15 記者葛祐豪／高雄報導
    民進黨高雄市長初選進入最後黃金週，台南市長黃偉哲今（10日）天將現身高雄炒熱選情，傍晚先陪賴瑞隆車掃，晚上再趕場擔任邱議瑩造勢晚會的神秘嘉賓。（資料照）

    民進黨高雄市長初選進入最後黃金週，台南市長黃偉哲今（10日）天將現身高雄炒熱選情，傍晚先陪賴瑞隆車掃，晚上再趕場擔任邱議瑩造勢晚會的神秘嘉賓。（資料照）

    民進黨高雄市長初選進入最後黃金週，台南市長黃偉哲今（10日）天將現身高雄炒熱選情，傍晚先陪賴瑞隆車掃，晚上再趕場擔任邱議瑩造勢晚會的神秘嘉賓。

    黃偉哲將於今天傍晚5點陪同賴瑞隆在鳳山區進行車隊掃街。賴瑞隆強調，兩天後就要做民調，市民也在思考未來下一棒的市長人選、什麼條件最適合，他歷經謝長廷、陳菊和陳其邁市長，高雄進步繁榮，接下來的市長要承擔重任，特別是要有穩健、理性、專業的特質，也要熟悉市政。

    立委沈伯洋昨晚陪同賴瑞隆車掃，他表示，一個城市的光榮發展、經濟發展，是這個城市的命脈。賴瑞隆從過去到現在，最著重的就是讓高雄經濟有良好的發展，這對城市治理是最重要的，希望讓高雄成為全台灣的榜樣，「大家都很想要變成高雄這個樣子，我們不能夠讓高雄失去這樣的活力。所以，最早開始就注重高雄經濟發展的賴瑞隆，會是大家值得支持的對象!」

    邱議瑩今早則公布晚間「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請黃偉哲親臨現場助陣。她表示，自己與黃偉哲自1996年擔任國大代表時便結識，並與賴清德總統同一期，一路並肩奮鬥，至今已有30年的深厚情誼，也有長年的信任與默契。

    邱議瑩感謝黃偉哲在選前關鍵時刻，親自站台力挺，不只表達對她的支持，更象徵高雄與台南將延續緊密夥伴關係。她強調，未來將在既有基礎上穩健前行，帶領高雄走向下一個里程碑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播